Nie som jej otec, vysvetľuje Miro, ktorý si adoptoval etiópsku školáčku. Chce jej dať šancu žiť lepší život

„S manželkou máme dve deti. To nám príde málo, no tri sú už veľa. Preto sme sa rozhodli, že budeme mať dve a pol dieťaťa,“ s úsmevom hovorí Miroslav Vajs pre Aktuality.sk. Už tretí rok je adoptívnym otcom na diaľku, no ako sám hovorí, vníma sa skôr ako sponzor lepšieho života pre niekoho, kto by si ho sám nemohol dovoliť.

Ani na chvíľu nezaváhali

Miroslav pred rokmi náhodou natrafil na program nadácie Integra, ktorý sa venuje vzdelávaniu detí v chudobnejších krajinách. Myslí si, že napriek tomu, že by u nás niektoré veci mohli fungovať lepšie, Slováci sa v porovnaní s inými krajinami majú veľmi dobre. Preto chcel svoju pomoc odovzdať niekomu v zahraničí.

Vyplnil teda formulár a už len čakal, kým mu organizácia pridelí konkrétne dieťa. Od januára 2020 takmer rok a pol podporoval osemročné dievčatko z Etiópie, ktorej doma hovorili Firka. Tá sa časom spolu s rodičmi presťahovala za prácou do inej oblasti, a keď sa Mirova rodina mala rozhodnúť, či z programu vystúpia, alebo pomôžu niekomu ďalšiemu, hneď si vybrali druhú možnosť.

Miroslav Vajs finančne podporuje adoptívnu dcéru z Etiópie. Foto: Aktuality.sk/Diana Michaličová

Symbolická suma u nás, významná u nich

Odvtedy posielajú 25 eur mesačne deväťročnej Banchialem s familiárnou prezývkou Banči. Takúto sumu považuje Banskobystričan za niečo symbolické, čo by on sám minul na vstupenku do divadla, či novú knihu. Pre dievča je to ale významná pomoc.

Článok pokračuje na ďalšej strane: