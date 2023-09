Z detí v decákoch nemusia vyrásť zlodeji a prostitútky. Filantrop pochopil, koho potrebujú pri štarte do života

Bol úspešným finančníkom, ktorý študoval na Harvarde. Aj napriek tomu ho jeho práca nenapĺňala a cítil, že musí existovať niečo, čo by malo hlbší zmysel. A Ladislav Kossár to napokon našiel. Vďaka nemu funguje projekt Tvoj Buddy, prostredníctvom ktorého dostalo mnoho detí z detských domov príležitosť na lepší štart do dospelosti. A ako vraví, ide o niečo, čo mení život aj dieťaťu, aj tomu, kto pomáha.

Ladislav Kossár. Foto: YouTube/DÁSATO Svet podľa Gabiky

Deti, ktoré nekončia dobre

„Väčšina detí, ktoré nemajú buddyho, nekončia dobre. Väčšina detí z centier končí - ulica, prostitúcia, kriminalita, predčasná smrť. Štatistika je ťažká, pretože keď dieťa odíde, nemá v občianskom preukaze napísané, že ‚vyrastal som v detskom domove‘,“ vysvetlil Ladislav Kossár v relácii DÁSATO Svet podľa Gabiky to, že deti z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) to po dosiahnutí plnoletosti majú o dosť ťažšie ako ich rovesníci, ktorí vyrastali v bežných rodinách. A práve preto sa im už dve dekády usiluje pomôcť.

Obaja jeho rodičia tvrdo pracovali a on tak videl zdravé vzory. „Myslím, že odpoveď na to, prečo sa dnes venujem deťom, ktoré nedostali podporu a zázemie rodiny, je, že sa vo mne asi zapla taká nejaká hlboká vďačnosť, keď som tieto deti stretol,“ vysvetlil muž, ktorého prerod z finančníka na filantropa nastal v Bratislave. V obchodnom centre si kúpil korálky za tisíc korún od detí z detského domova a keď sa opýtal, ako by im mohol pomôcť aj inak, dostal jednoduchú odpoveď: „Vymyslite im kvalitné trávenie času mimo brán detského domova.“

Dôležitá zmena

Projekt začal ako zážitkový tábor 4 živly, na po ôsmich rokoch prišla dôležitá zmena. „Vtedy sme pochopili, že dieťa potrebuje tú vzťahovú osobu, ktorej dôveruje. Oni vyrastajú v domovoch, kde sa vychovávatelia starajú najlepšie, ako vedia, ale je ich tam veľa, robia, čo môžu, ale to sa proste nedá pokryť,“ spomínal Ladislav Kossár na veľký prerod.

Preto začali plánovať službu, ako priniesť čo najviac tým 3,5-tisíc deťom, ktoré sú ešte v ústavoch, pravidelný, dlhodobý, individuálny vzťah, ktorý sa rozvíja na týždennej báze prostredníctvom BUDDYHO - dobrovoľníka. „Tento dobrovoľník, keďže bude dávať čas grátis, je unikátna vec, lebo priateľstvo je po rodine jedna z najcennejších vecí, ktoré máme,“ tvrdí zakladateľ projektu Tvoj Buddy.

