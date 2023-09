Miluje byť tehotná, preto svoje lono ponúka iným. Rozhodnutie mladej mamičky rozdelilo ľudí na dva tábory

Tehotenstvo si užíva natoľko, že sa rozhodla pomáhať tým, ktorým sa dieťatko na svet priviesť nedarí. Dvadsaťšesťročná Yessenia Latorreová hovorí, že miluje byť tehotná a aj keď svoju rodinu aktuálne rozširovať neplánuje, svoje lono ponúka iným. Zatiaľ čo niektorí jej rozhodnutie plne podporujú, iní len neveriacky krútia hlavou.

Bolestivá skúška

„Na tehotenstve milujem naozaj všetko. Baví ma mať dieťatko, chodiť na návštevy k lekárovi, cítiť detské kopance. Po tom, čo som porodila svojho syna, som sa z rodiny tešila, ale vždy som mala pocit, že chcem byť znova tehotná,“ vysvetľuje pre NY Post.

V roku 2018 preto otehotnela, no krátko na to potratila. Táto bolestivá skúsenosť ju inšpirovala, aby sa stala náhradnou mamou pre tých, ktorí sa snažia vynosiť vlastné dieťa, no nedarí sa im to. „Chcela som sa stať náhradníčkou hlavne kvôli môjmu predchádzajúcemu potratu. Bola som zničená. Navždy mi to zmenilo život,“ hovorí Yessenia. „Cítila som beznádej, no zároveň som cítila vďaku za to, že mám jedno dieťa, pretože toľko ľudí nemôže otehotnieť," dodáva.

Chce to vrátiť ostatným

O rok neskôr sa jej s partnerom predsa len podarilo rodinku rozšíriť o druhého syna, no okamžite zatúžila po pocite byť opäť tehotná. „Po tom, ako som prestala dojčiť svojho syna, som bola pripravená okamžite pomôcť inej rodine,“ pokračuje.

