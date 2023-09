Peter Modrovský sa po rozchode s Adelou vytrápil. Za jednu vec jej však ďakuje doteraz

Obaja dnes žijú svoje vlastné životy. Adela Vinczeová je vydatá za kolegu z televízie, Peter Modrovský zas vedie úspešnú tanečnú školu. Kedysi však boli spolu šťastní dlhých sedem rokov, hoci sa ich cesty napokon rozišli. Napriek tomu zostali dobrými kamarátmi a sú doteraz v kontakte. A známy tanečník sa od svojej bývalej priateľky aj čosi naučil.

Stal sa zodpovednejším

Zatiaľ čo moderátorka našla lásku v osobe moderátora Viktora Vinczeho a dokonca sa stala už aj mamou, Peter Modrovský je na tom trochu inak. Tanečníka totiž doposiaľ tú pravú nestretol. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, ako vnímal rozpad vzťahu s Adelou a či neľutuje, že sa rozišli.

Tanečník a moderátorka sa dali dokopy počas šou Let's Dance, v ktorej tvorili súťažný pár. Iskrenie na tanečnom parkete sa prenieslo aj do súkromia, no po siedmich rokoch bol zrazu koniec. „Ten rozchod som bral ako súčasť života, tak to proste dopadlo. Samozrejme, že človeka to trápi nejaké obdobie, ale potom si poviete, že asi všetko je tak, ako má byť,“ priznal Peter, ako sa cítil po rozpade vzťahu s Adelou.

Zároveň dodal, že sa od nej mnohému priučil a stal sa pri nej zodpovednejším človekom. „Adela ma určite ovplyvnila vo všetkých smeroch a vďaka nej sa mi podarilo vidieť niektoré veci inak. Mal som napríklad dlh v sociálnej poisťovni a Adelka to nevedela pochopiť, že ako tam môžem mať dlh, tak potom som si to vyrovnal,“ smeje sa dnes. Podľa neho tým, že obaja vyrastali v iných rodinách a pochádzajú z iného prostredia, veci vnímali aj vnímajú rôzne, čo Petra smerom od Adely pozitívne ovplyvnilo.

Dnes sú dobrými priateľmi a ako vraví, s Adelou má veľmi dobrý vzťah. „Aj si napíšeme, aj s Viktorom, teším sa, že je to bezkonfliktné, bez nejakej pachute, aj jej to prajem a veľakrát s Viktorom aj posrandujeme, takže si myslím, že je to veľmi sympatické a milé,“ dodal Peter s úsmevom na margo súčasného vzťahu s bývalou priateľkou a jej manželom.