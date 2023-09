Okuliare a kontaktné šošovky môžete mať zadarmo, preplatí vám ich zamestnávateľ. Toto treba urobiť

Ľudia, ktorí majú problémy so zrakom, by vedeli potvrdiť, že okuliare či kontaktné šošovky nie sú lacnou záležitosťou. Suma, ktorú musíte vynaložiť na ich kúpu a starostlivosť o ne, sa neraz šplhá do stoviek eur. Vedeli ste však, že v tomto prípade viete poriadne ušetriť? Stačí urobiť jednu vec.

Ako pripomína Pravda, ak používate okuliare alebo kontaktné šošovky vo svojej práci, zamestnávateľ vám ich musí uhradiť, o čom rozhodol Súdny dvor EÚ v Luxemburgu na konci minulého roka. „V samotnom rozhodnutí sa píše, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť svojim zamestnancom osobitné korekčné prostriedky, ktoré slúžia na nápravu a prevenciu porúch zraku v súvislosti s prácou so zobrazovacou technikou," informuje portál.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/David Travis

Medzi osobitné korekčné prostriedky patria dioptrické okuliare a kontaktné šošovky. Dobrou správou je, že takéto okuliare a šošovky môžete nosiť aj bežne doma - len ich zároveň využívate aj v práci. A ako ich má zamestnávateľ zabezpečiť? „Prvou možnosťou je priamym dodaním okuliarov, alebo šošoviek zamestnancovi. Druhá možnosť je náhradou nevyhnutných nákladov vynaložených pracovníkom,“ konštatuje optometristka Kristýna Štěbetáková.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare. Jeho zrak sa totiž zhoršuje kvôli tomu, že celé dni v práci pozerá do obrazovky počítača. O výške príspevku však Súdny dvor EÚ nerozhodol.