Najkratšie manželstvo všetkých čias? Veľkú lásku ukončila po troch minútach jedna veta ženícha

Nerozdelila ich smrť, ale výsmech. Manželstvo dvojice z Kuvajtu trvalo len 180 sekúnd a skončilo kvôli malej nehode. Tá však prinútila nevestu porozmýšľať nad tým, či si zvolila správneho muža. Ktovie, ak by sa tento incident nestal, možno by na to ani neprišla.

Keď sa totiž párik chystal odísť z miestnosti, už zviazaný manželským sľubom, nevesta sa potkla a jej manžel reagoval neprimerane. Pri odchode jej povedal, že je hlúpa, uvádza Q8news. Ženu táto reakcia nahnevala natoľko, že sa ihneď otočila k sudcovi a požadovala, aby manželstvo rovno zrušil.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Sudca jej naliehaniu ihneď vyhovel a len tri minúty potom, čo si bývalí zaľúbenci vymenili prstene, ich mohli dať naspäť do krabičiek. Zo súdu tak dvojici nikdy neodišla ako manželský pár, tým boli len v súdnej miestnosti.

Tento prípad si získal množstvo pozornosti aj na sociálnych sieťach, kde mnohí súhlasia s tým, čo sa nevesta rozhodla spraviť. Napriek tomu, že sa toto manželstvo rýchlo ukončilo už pred štyrmi rokmi, zrejme sa nenašiel nikto, kto by sa rozviedol rýchlejšie.