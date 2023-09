Otec ju opustil, mama ju vydedila. Jennifer Aniston dokázala svojim rodičom odpustiť a našla si k nim cestu

Bol, aký bol, ale stále bol jej otec. Jennifer Aniston strávila roky života v bolesti a voči mužovi, ktorý ju splodil, cítila zášť. Po čase však v sebe našla silu a dokázala mu odpustiť. Táto chvíľa jej úplne zmenila život, keďže až v dospelosti si mohla naplno užívať puto, aké môže vzniknúť len medzi otcom a dcérou. Nešetrila naňho chválami a vyjadrovala mu podporu a uznanie vždy, keď mohla.

John Aniston zomrel minulý rok vo veku 89 rokov. „Bol si jedným z najlepších ľudí, akých som v živote poznala. Som vďačná za to, že si odišiel v pokoji a bez bolesti. Milujem ťa,“ napísala Jennifer Aniston v príspevku, v ktorom vtedy oznámila nemilú udalosť vo svojom živote. Bez otca by sa totiž nikdy nestala tým, kým je dnes.

Odmalička na pľaci

John Aniston bol hviezdou svojej doby. Preslávil sa najmä účinkovaním v telenovele Tak plynie čas, v ktorej strávil 30 rokov života. Na televíznych obrazovkách ho bolo vídať viac ako polstoročie. Nie je žiadnym prekvapením, že práve vďaka nemu aj Jennifer pričuchla k herectvu. Prostredie kamier ju obklopovalo odmalička. Otec ju brával na natáčania a občas sa objavila ako detská komparzistka. „V tom veku bolo veľmi vzrušujúce len tak sedieť v maskérskom kresle,“ prezradila v jednom z rozhovorov.

Jennifer bola jediným dieťaťom, ktoré John mal s herečkou a modelkou Nancy Dowovou. V roku 1979 ich otec po jedenástich rokoch opustil. Jennifer mala vtedy 10 rokov. Práve o tejto perióde neskôr hovorila ako o najbolestivejšom období jej života. „Išla som sa narodeninovú oslavu a keď som sa vrátila, moja mama mi oznámila, že tu môj otec chvíľu nebude. Nepovedala, že sa už nikdy nevráti. Úplne ma to zničilo. Pamätám si len to, že som tam sedela, plakala a nechápala, že odišiel,“ spomínala Aniston pre Rolling Stone.

Nedokázala mu odpustiť

Jej život sa vtedy akoby zastavil a nemá naň žiadne spomienky. Vie len to, že „otec tu chvíľu nebude“ znamenalo, že ho celý rok nevidela. Potom sa zrazu jedného dňa ozval, či spolu nepôjdu na jedno predstavenie. Dali si večeru, šli do divadla a začal sa ich nový vzťah. Stretávali sa cez víkendy a nosil ju so sebou na natáčania.

Rozvod a to, že ich s mamou opustil, mu však stále viac a viac zazlievala. John bol síce dobrý herec, ale v súkromí a hlavne o citoch komunikoval len s ťažkosťami. Bolesť z rozvodu musela Jennifer spracovávať sama a celé roky.

Článok pokračuje na ďalšej strane: