FOTO: Najlepšie kamarátky dostali bláznivý nápad. Osemdesiatku oslávili dobrodružstvom ich života

Stretli sa pred pred viac ako dvadsiatimi rokmi na lekárskej misii v Zambii a svoje 80. narodeniny sa rozhodli osláviť naozaj netradične. Sandy Hazelipová navrhla svojej dlhoročnej priateľke Ellie Hambyovej, aby spolu podnikli cestu okolo sveta za 80 dní. Pandémia síce ich plány na nejaký čas oddialila, no tento rok sa stali skutočnosťou.

Mimo svojej komfortnej zóny

V januári sa dve 81-ročné priateľky vydali na veľkú cestu. Ich prvou zastávkou bola Antarktída, spolu objavovali polárnu žiaru v Laponsku, púšte Afriky aj staroveké časti Ríma. Celý výlet sa rozhodli držať v duchu dobrodružstva mimo svojej komfortnej zóny, čomu prispôsobili aj svoj rozpočet či výber nocľahu.

„Nemusíte bývať vo veľkých hoteloch, v zahraničí sú najlepšími hotelmi práve tie malé, lokálne. Možno to ani nemusí byť konkrétne hotel, ale niekoho domov, to býva najzábavnejšie,“ opísala Ellie s dodatkom, že im viac peňazí zostalo na zážitky. Babičky si vyskúšali let teplovzdušným balónom v Egypte, vo Fínsku sa vozili na saniach ťahaných psami a v Austrálii hľadali klokany.

Dva dni v rozbúrených vodách

O jednu z najlepších spomienok sa postarala nebezpečná plavba loďou cez Drakov prieliv. Ten je najhlbším a najširším prielivom na Zemi, pričom vďaka svojim obrovským vlnám a rozbúreným vodám si vyslúžil nálepku obávanej brány do Antarktídy. „Počas dvoch dní plavenia sa sme občas narazili aj na 20-metrové vlny,“ s nadšením spomína Ellie.

