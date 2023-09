Stačil jediný výboj a srdce Oravčana naskočilo. Zachránili ho prístrojom, ktorý vie použiť aj laik

Pomoc s externým defibrilátorom (AED) dokáže poskytnúť aj úplný laik - aspoň teoreticky. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby predsa len na jeho použitie preškolilo štátnych a dobrovoľných hasičov aj mestských policajtov, aby v prípade dlhšieho dojazdu sanitky so záchranármi vedeli podať pomocnú ruku. To, že má takáto spolupráca zmysel, dokazujú aj dobrovoľní hasiči z obce Zubrohlava v námestovskom okrese. Vďaka rýchlej reakcii zachránili pacienta jediným výbojom.

Boli najbližšie

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=692351202926648&set=a.213484994146607&locale=sk_SK

„Hasiči zo Zubrohlavy boli začiatkom septembra povolaní operátorom tiesňovej linky 155 k pacientovi so zástavou krvného obehu. Operátor vedel, že dobrovoľní hasiči zo Zubrohlavy sú tzv. first responderi – záchrancovia, preškolení v oblasti prvej pomoci a sú k miestu udalosti najbližšie," uviedlo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na svojom Facebooku s tým, že pri mužovi v núdzi boli do pár minút.

„Po príchode na miesto bol pacient v bezvedomí. Hasiči prevzali oživovanie od príbuzných s použitím automatického externého defibrilátora. Hneď prvý výboj AED stačil na obnovenie krvného obehu," pochválili hasičov záchranári, ktorý si od nich následne pacienta prevzali. Ako však dodali, pohotový zásah hasičov mu zachránil život. „Pacient žije," uzavreli.

Naviguje každého

„AED vie použiť aj úplný laik. Netreba mať medicínske vzdelanie. Vie totiž záchrancu presne navigovať, čo má robiť. Vydáva hlasové povely v slovenskom alebo českom jazyku a po priložení elektród na hrudník vie rozpoznať, ako pracuje srdce,“ opisuje fungovanie prístroja OS ZZS SR.

Napriek tomu na jeho použitie počas uplynulých rokov stredisko zaškolilo stovky tzv. first responderov, vrátane hasičov zo Zubrohlavy. Ich spoluprácu a rýchlosť si záchranári nevedia vynachváliť, pacientov zachraňujú v rekordnom čase.