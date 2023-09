Lietadlo vletelo do búrky a zasiahol ho blesk. Pád z výšky 3000 metrov priamo do pralesa prežila len jediná

Keď iba 17-ročná Juliane Koepcke preberala svoj diplom za ukončenie strednej školy, ešte netušila, že už o pár dní na to bude jej tvár poznať celý svet. Deň po získaní diplomu, presne na Štedrý večer v roku 1971, nasadla s mamou na lietadlo v peruánskej Lime a vydala sa na hodinový let LANSA 508 k svojmu otcovi. Na miesto však nedorazili.

Miesto 19F

Obaja Julianini rodičia boli Nemci, ale keďže boli zoológovia, presťahovali sa do Peru, aby v tamojších pralesoch študovali divoké zvieratá. Juliane sa už narodila v tejto juhoamerickej krajine a rovnako ako rodičia, aj ona chcela študovať zoológiu. Sedela na svojom mieste 19F a cesta sa javila ako úplne bezproblémová. Zrazu sa všetko zmenilo. Lietadlo obkolesili čierne mraky, turbulencie sa zhoršovali a oni sa ocitli uprostred veľkej búrky.

Všade naokolo padali blesky, pričom jeden z nich udrel presne do motora. Náraz bol taký silný, že lietadlo sa v momente rozdelilo na dve časti. Pamätá si výkriky ľudí, zvuky motora a potom len vietor v ušiach. Stále sedela pripútaná na svojom mieste. Uvedomila si, že padá a v tej chvíli stratila vedomie. Lietadlo sa zrútilo z výšky 3000 metrov rovno do stredu peruánskeho dažďového pralesa.

Ďalší pokus o prežitie

Juliane akoby zázrakom prežila len so zlomeninou kľúčnej kosti a hlbokou ranou na lýtku. O svoj život však musela zabojovať aj na druhýkrát a pokúsiť sa nájsť pomoc uprostred pralesa. Keď sa na druhý deň prebrala, bola schopná spracovať len jedinú informáciu – je nažive. Potom znova upadla do bezvedomia. Trvalo jej pol dňa, kým bola schopná vstať a prezrieť okolie.

Vydala sa hľadať svoju mamu, ale bez úspechu. Neskôr sa prišlo na to, že jej mama pád prežila tiež – zomrela až na následky zranení, keď sa k nej nedostala pomoc včas. Juliane natrafila na malú studničku a spomenula si na základnú radu od svojho otca: „Choď po prúde rieky a nájdeš civilizáciu. Malý prúd tečie do väčšieho, ten zase do väčšieho a nakoniec narazíš na pomoc.“

V hustom pralese bola neviditeľná

A tak začala jej cesta dažďovým pralesom za známkami civilizácie. Na štvrtý deň našla troch pasažierov z lietadla, ktorí boli stále pripútaní k sedadlám. Nikto z nich nežil. Medzi sedadlami mali tašku so sladkosťami – tie sa napokon stali jej jediným zdrojom potravy na celý zvyšok cesty.

