VIDEO: Pred oltárom ich čakalo najväčšie prekvapenie. Novomanželia na svoju svadbu nikdy nezabudnú

Viete si predstaviť, že by na vašu svadbu prišiel spevák, ktorého roky obdivujete ? Presne to sa stalo páru, ktorý sa práve chystal učiniť obrovské životné rozhodnutie. Tesne predtým, ako si Jordan s Carter sľúbili vernosť a lásku, do svadobnej kaplnky vošiel Ed Sheeran. Obaja partneri zostali bez slov a ešte dlhé dni spracovávali, čo sa to vlastne stalo.

Neverili vlastným očiam

Spevák s ikonickými ryšavými vlasmi sa preslávil najmä svojimi romantickými piesňami, ktoré roztopili srdcia mnohým ženám na svete - a aj spevákovej drahej. Svadba je teda ideálnym miestom na vystúpenie: „Vtrhol som na sadbu. A bolo to magické,“ napísal Ed Sheeran k videu, ktoré zachytáva reakcie Jordan a Cartera. Tesne potom, ako začal Ed hrať pieseň This Is Magical, si budúci manželia začali vymieňať prekvapené pohľady, až sa im nahrnuli slzy do očí.

Ani jeden z nich totiž neveril, že to, čo sa deje, je naozaj skutočnosťou. Po krátkom vystúpení Ed prišiel za zaľúbencami a objal ich. Rozhodol sa, že s nimi zostane aj počas toho, ako si budú vymieňať prstene a sľuby. Tesne po tom, ako sa stali novomanželmi, si s Edom spravili fotografiu.

Nebolo to všetko

Fotografiou sa však ich spoločný príbeh s celosvetovo známym spevákom neskončil. Navrhli mu, či by sa chcel stať ich svadobným svedkom a Ed to vrelo prijal. Keď mal spevák v rukách už podpísaný certifikát, priznal sa vo videu: „Toto je prvýkrát, čo som sa stal svedkom.“ To, že toto prekvapenie bolo pre párik niečím, na čo už nikdy nezabudnú, opisovali aj v príspevkoch, ktoré neskôr zdieľali.

„Neustále spracovávame tento nezabudnuteľný moment,“ píše Jordan. Pod video Eda Sheerana navyše napísala: „Toto je skutočne neuveriteľný zážitok. Som stále v absolútnom šoku. Ďakujeme za úžasný zážitok.“

Video si získalo množstvo pozornosti a mnohí fanúšikovia a fanúšičky v komentároch nabádajú speváka, aby takto neočakávane prišiel aj na ich svadbu. Ed však práve teraz koncertuje v Amerike a na ďalšie svadby si pravdepodobne čas nenájde.