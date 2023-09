Príbeh plný lásky, nádeje, slnka a Toskánska. Zátišie

Ako napísal Mail on Sunday, kniha „ Zátišie je radostná letná óda na lásku, umenie a poéziu, plná nezabudnuteľných postáv a neopakovateľnej atmosféry.“

Je to podmanivá mozaika ľudských životov, ktoré spojila láska, vojna, umenie, povodeň a toskánske slnko. Nádherný román plný nádeje od britskej herečky a spisovateľky Sarah Winmanovej. Získala už viacero prestížnych ocenení a v slovenčine jej už vyšiel román Slnečnice. Teraz teda novinka z roku 2021.

Je vojna, na vzdialené talianske kopce dopadajú nemecké bomby a anglická učiteľka umenia Evelyn Skinnerová pomáha miestnym pamiatkarom lokalizovať majstrovské diela z kostolov a múzeí. Pri tejto misii sa zoznámi s mladým britským vojakom Ulyssesom Temperom. Napriek štyridsaťročnému vekovému rozdielu je to pre oboch nezabudnuteľné stretnutie, naplnené rozhovormi o úlohe umenia v živote a o kráse ako protipóle ľudského utrpenia.

Foto: Ikar

Príbeh odvíjajúci sa až do roku 1979 je príbehom ich priateľstva, no zároveň aj príbehom skupinky kumpánov z londýnskeho pubu, ktorá sa presťahuje do Florencie: patrí sem predovšetkým Ulysses, ktorý kurióznym spôsobom zdedil dom vo Florencii a prerobil ho na úspešný penzión, jeho starnúci priateľ Cressy, dievčatko Alys a bystrý papagáj Claude recitujúci Shakespeara. Neskôr sa k nim pripojí aj klavirista Pete, majiteľ pubu Col a amatérska speváčka Peg.

Na deviaty deň prešli z regiónu Emilia-Romagna do Toskánska. Olivovníky kvitli nabielo, oblohu ovládli lastovičky a dážďovníky. Tráva voňala ako spálená a všade bola hojnosť divých makov. Občasný závan rozmarínu či levandule vysiatych popri ceste predstavoval opojný doplnok. Pre Ulyssesa bola každá z tých vôní prízrakom....