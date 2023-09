Pozor na tajomstvá, monológy aj smäd. Toto je 10 rád, ako neodradiť muža, ktorý sa vám páči

Poznáte to - muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Napriek rozdielom medzi jednotlivcami aj pohlaviami býva boj o srdce a priazeň toho druhého jedným z najkrajších životných období. Nie vždy je jednoduché sa človeku priblížiť a dostať sa do jeho vnútra, no ak sa to podarí, celé dobývanie stálo za to.

Začiatky randenia a vzťahov však nestoja len na mužoch. Ženy v ňom zohrávajú rovnocennú úlohu a internet sa okrem iného hemží aj tipmi a trikmi na to, ako si získať priazeň svojich budúcich polovičiek. Ak teda chcete svojho princa na bielom koni presvedčiť, že ste preňho tá pravá, alebo sa naopak potrebujete zbaviť neoblomného nápadníka, český Blesk spísal desať vecí, ktoré (ne)treba robiť v mužskej spoločnosti.

1. Netvárte sa znudene

Prvý z bodov sa týka výrazu tváre. Aj keď sa spoločná večera či výlet do kina odohráva po náročnom dni, je dôležité na toho druhého nepôsobiť znudene alebo pri prvej príležitosti nezaspať.

2. Pustite ho k slovu

V spoločných konverzáciách netreba zabúdať na to, že aj muž má k preberanej téme čo povedať, a nechať mu na to priestor. Nakoniec, čím viac bude rozprávať, tým viac o sebe prezradí.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Felipe Bustillo

3. Neopite sa

Výhodou je, ak sa na jednom z prvých stretnutí neopijete a vyvarujete sa aj sociálnym sieťam a pozeraniu do mobilu.

4. Nečumte do mobilu

Ak vás čaká dôležitý telefonát či email a máte tendenciu telefón v kuse kontrolovať, je lepšie o tom svojmu potencionálnemu partnerovi otvorene povedať.

5. Neflirtujte s inými

Úplným no-go je, prirodzene, flirtovanie s inými ľuďmi.

6. Nevystrašte ho plánmi

So spoločnými plánmi je lepšie počkať. Ak si už po treťom rande predstavujete spoločný dom, život a deti, nechajte si to ešte chvíľu len pre seba.

7. Pôsobte záhadne

Článok pokračuje na ďalšej strane: