Veľa jedla, veľa pila a boleli ju kolená. Monika po päťdesiatke zresetovala svoj život a dnes žije svoj sen

„Celý život som bojovala s váhou. Nikdy som nemala dobrý vzťah so svojím telom. Viedla som divoký život. Veľa som jedla a veľa som pila,“ priznáva 61-ročná žena, ktorá dokázala zmeniť svoj život úplne od základov a už osem rokov žije svoj sen. Monika Bousquetová sa našla vo fitness a dostala sa do takej formy, o ktorej vždy len snívala.

Lepšie neskôr, ako nikdy

Pani Monika roky viedla boj, ktorý nik z nás nemôže vyhrať - boj samého so sebou. Jej otec bol obézny a ona sama bojovala s kolísavou váhou, ktorá ju veľmi trápila. Bolo by jednoduché vzdať sa a vyhovoriť sa na gény. Monika tak však neurobila. Napriek problémom si založila rodinu a vychovala dcérku. Život plynul.

Vo veku 53 rokoch jej však diagnostikovali ochorenie kolien a doktor jej poradil prostý liek: cvičenie. Väčšina pacientov by nad takýmto receptom iba mávla rukou, poprípade by sa posťažovala na zdravotný systém a problém by bol zažehnaný všakovakými liekmi z teleshoppingu. Táto pacientka však urobila to, k čomu sa len málo ľudí odhodlalo. Ako 53-ročná si najala osobného trénera a vybavila si permanentku v posilňovni.

„Čo ma vystrašilo najviac, bolo ísť do posilňovne. Myslela som si, že posilňovňa je plná lenivých, spotených ľudí,“ spomína po rokoch úspešná fitnesska. Blok, ktorý trápi všetky vekové kategórie naprieč svetom, však nakoniec prekonala a hoci bol pre ňu prvý rok extrémne náročný, teraz naň spomína s úsmevom. Našla si nových priateľov, ktorí ju svojou energiou motivovali.

Nový život

