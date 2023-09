Čašníčka roky obsluhovala najväčšie hviezdy šoubiznisu: Na tieto celebrity nedám nikdy dopustiť

Roky pracovala v jednej z najobľúbenejších reštaurácií v Los Angeles a hviezdy, ktoré väčšina fanúšikov zbadá iba na filmovom plátne, videla na vlastné oči. A nielen to. Ako čašníčka mala možnosť potvrdiť si, ako sa vedia správať a pristupovať aj k obyčajným ľuďom.

Chcela by mat ich manželstvo

Na niektorých z nich nedá dopustiť za žiadnych okolností. Annie Bondová o osobných skúsenostiach prehovorila na svojom profile na sociálnej sieti a jej príspevky sa ihneď stali mimoriadne obľúbenými. Rada spomína na návštevu Ryana Goslinga s manželkou Evou Mendesovou.

Do reštaurácii prišli aj so svojimi deťmi. „Boli tak neformálni, dobrí a zdvorilí. Chcela by som mať ich manželstvo,“ spomína. Úplným opakom bolo zase stretnutie s herečkou Leslie Mann a jej manželom producentom Juddom Appatowom. „Chcela som ich mať tak veľmi rada, ale nedalo sa. Boli hrubí, nepríjemní, ale možno len mali zlý deň,“ hovorí.

Kráľovná jej srdca

Speváčku Lady Gaga Annie označila za kráľovnú jej srdca a dala jej milióny bodov z desiatich. Lady Gaga si vraj ihneď zapamätala všetky mená. „Je mimoriadne milá a vždy vyzerá bezchybne,“ vysvetľuje.

Mnoho komentárov bolo zvedavých na Keanu Reevesa, ktorý je celebritou s tou najlepšou reputáciou. A veruže Keanu nesklamal ani v tomto neohlásenom teste. Podľa Annie bol extrémne slušný, úctivý, skromný a nechal skvelé prepitné. „Stopercentne by som za neho dala život,“ hovorí s humorom.

Veľký dojem na nej zanechala aj Drew Barrymore, ktorá do reštaurácie prišla už s tehotenským bruškom a miesto navštevovala pravidelne. Väčšinou si objednala tie isté jedlá a bola tak milá, že po jej odchode mala Annie dobrú náladu ešte po celý zvyšok dňa.