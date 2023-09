Okamžite sa naje celá rodina. Vylepšená zemiaková baba Petra Marcina vám zachutí vďaka jednému triku

„Bude to veľmi rýchle, lebo ja iba také robím. Aby to mohli aj muži doma navariť,“ takto predstavil svoj recept v relácii Tajomstvo mojej kuchyne herec a moderátor Peter Marcin. Pred divákmi mohol predviesť, či ho humor a improvizácia podržia aj pri varení. Zvolil si jeden zo svojich obľúbených receptov a prezradil aj, ako sa k nemu dostal. Jeho zemiakovú babu si teraz môžete pripraviť doma rýchlo a jednoducho aj vy.

Recept od manželky

Ako herec sa naučil rázne vystupovať, čoho sa nevzdáva ani pri varení. Energiou sršal aj za sporákom a preniesla sa aj do jedla, ktoré si tak veľmi obľúbil. Recept na zemiakovú babu vymyslela jeho manželka, hoci on si rád myslí, že pri tom asistoval ako konzultant. Nech už to bolo akokoľvek, divákom predstavil vylepšenú verziu zemiakovej baby. „Veľa cesnaku, v tom je princíp. Kto nemá rád cesnak, tak nerobte tento recept, prosím vás,“ upozorňuje Peter Marcin.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PeterMarcinOriginal/posts/764686130306326/

„Okamžite sa naje celá rodina,“ vysvetľuje nadšene Peter Marcin výhody jeho receptu a spomína na smutné skúsenosti z minulosti. „Vždy, keď sme robili doma placky, jedna sa dáva na tanier, druhá zatiaľ horí, čaká sa a ja som hladný,“ smeje sa. Netrpezliví jedáci tak konečne dostali návod na riešenie tohto problému. Špeciálny recept doteraz poznal iba málokto a umelec spomína na to, ako im to kedysi pripravovala babka z Liptova.

Recept nájdete na ďalšej strane: