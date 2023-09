Keď vás zachytia kamerou, nebudete môcť zomrieť. Prvý slovenský zvukový film sprevádzali aj povery

Ťažko zháňal peniaze, no keď sa mu to napokon podarilo a film dokončil, stálo to za to. Od premiéry prvého slovenského zvukového filmu Zem spieva uplynulo dnes (20. septembra) 90 rokov. Autorsky sa pod film podpísal český fotograf, filmár, etnograf, etnomuzikológ, zberateľ ľudového umenia Karol Plicka, ktorý svoj tvorivý život vo veľkej miere zasvätil Slovensku.

Slovenský folklór poznal dôverne

Premiéra celovečerného dokumentárneho filmu sa uskutočnila v žilinskom kine Grand Bio Universum 20. septembra 1933. Budovu kina a divadla, dnešného Domu umenia Fatra, postavili v rokoch 1919 - 1921. Autorom námetu a režisérom snímky Zem spieva bol Karol Plicka, ktorý stál aj za kamerou.

Pri jeho príprave čerpal z bohatého zbierkového archívu dokumentárnych fotografií Matice slovenskej, ktorý sám založil. Dôverná Plickova znalosť Slovenska a jeho folklóru mu umožnila sústrediť sa pri nakrúcaní na poetickú obrazovú kompozíciu spevu, tanca či hier so zábermi prírody a krajiny.

Báli sa, že z toho budú ďalšie dane

„V dedinách, kde som filmoval tance, sa s obavami pýtali, či z toho nebudú nejaké nové dane, keď páni uvidia na obrázkoch, aký je tu veselý ľud,“ vravel Plicka podľa Pravdy. V ďalšej obci sa zas šepkalo, že ľudia, ktorí sa „dostanú do mašiny“, nebudú môcť ani poriadne zomrieť. Jeho kamera so štyrmi objektívmi mieriacimi dopredu pripomínala „hlaveň mašingvéru“.

Na snímke kamera, s ktorou Karol Plicka dokumentoval film Zem spieva. Foto: TASR/Jakub Kotian

Plicka nakrúcal film na kameru, ktorú v roku 1928 daroval Matici Slovenskej prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Pri realizácii snímky spolupracoval s filmovým strihačom Alexandrom Hackenschmiedom a dirigentom pražského Národného divadla Františkom Škvorom. Autorom poetických medzititulkov bol básnik Ján Smrek.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.