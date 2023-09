Ivona a Evka z chudobnej rómskej osady zaklopali na dvere policajtom a vrátili stratený telefón

Myslel si, že stratený telefón už nikdy neuvidí, keď ho zrazu miestni policajti prekvapili nečakanou správou. Na ich dvere totiž zaklopali deti z chudobnej rómskej osady, ktoré presne vedeli, čo s cudzou vecou urobiť. Poctivé nálezkyne Ivona a Evka z obce Ľubica pri Kežmarku si za svoje gesto vyslúžili nielen množstvo pochvál, ale aj drobnú odmenu.

„Nechcela som klamať a chcela som to vrátiť,“ prezrádza pre TV Noviny jedna z nálezkýň po tom, ako telefón spolu s kamarátkou zaniesla na políciu. „Som tu osem rokov a nebolo to prvýkrát. Bolo to už tretí alebo štvrtýkrát, čo niekto z nich doniesol niečo, čo našiel. Je to pekné aj od nich aj od rodičov, že sa im venujú,“ hovorí policajt, ktorý o tomto geste prišiel porozprávať aj ostatným deťom, aby si uvedomili, že aj takéto drobné skutky nás robia lepšími. „Je to pekné, je to milé a dobre sa zachovali,“ dodal.

Poctivé nálezkyne si napokon vyslúžili pochvalu nielen od majiteľa telefónu, ale aj od riaditeľky miestnej školy. „To, čo im vštepujeme každý deň, aby vedeli ako sa majú správať, lebo nie je to len o tom vzdelávaní, ale ide aj o tú výchovu, nevyšlo to na zmar a naozaj sa ukázalo, že naše slová padli na úrodnú pôdu,“ pochválila dievčatá riaditeľka školy s tým, že aj tieto dobré správy pomáhajú prelamovať nenávistné stereotypy smerom k deťom z tohto prostredia.

Poctivým nálezkyniam sa ušlo aj drobné nálezné. „Boli prekvapené, pretože to nečakali. Každej som priniesol bonboniéru a dal som im po päť eur, aby videli, že tú poctivosť dokážeme aj oceniť,“ hovorí Honza, majiteľ telefónu. „Ešte nevymreli tí dobrí ľudia. Tá generácia nie je až taká stratená,“ dodáva jeho manželka, ktorú gesto školáčok poriadne prekvapilo. Ich výchova však môže ísť mnohým príkladom.