Rakovina i rozchod. Manželstvo Catherine Zeta-Jones a Michaela Douglasa dokazuje, že láska prekoná všetko

Herečka priznala, že manželstvo by nevydržalo, pokiaľ by obaja nemali chuť na ňom pracovať.

Narodili sa v rovnaký deň, 25. septembra, hoci s odstupom 25 rokov. Herecké i partnerské duo Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones sú spolu viac ako dvadsať rokov a v Hollywoode patria k jedným z najstálejších manželských párov. V priebehu rokov ukázali, že ani krízy, choroby či iné prekážky ich nerozdelia.

Láska na prvý pohľad

Zeta-Jones natočila viac ako 40 filmov a získal jedného Oscara, Douglas má na konte viac ako 70 filmov a dvoch Oscarov. „Môj manžel je odo mňa o 25 rokov starší. To nie je tajomstvo. Pri akomkoľvek vzťahu by to nebolo normálne, keby tam neboli žiadne vzostupy a pády. V našom vzťahu je to rovnako, no existuje tam stále láska a rešpekt. Nikdy, nikdy sme nestratili zmysel pre humor a vždy sa tešíme zo vzájomnej spoločnosti,“ povedala Zeta-Jones pre WSJ.

Milostný príbeh Zeta-Jones a Douglasa sa začal v septembri 1998, keď sa ich cesty skrížili na americkom filmovom festivale v Deauville, ktorý je po Cannes druhým najdôležitejším festivalom. „Asi po pol hodine som jej povedal, že budem otcom jej detí,“ spomínal na prvé stretnutie Douglas. Ohromená Zeta-Jones rýchlo ukončila rozhovor tým, že musí súrne odísť. Na druhý deň ju na izbe čakala kytica s odkazom: „Prepáč, ak som ťa vystrašil.“ Douglas dodnes hovorí, že ktokoľvek bol ten kvetinár, ktorý stihol catering doniesť kvety včas, mu zachránil život.

