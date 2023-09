Cit vyhral nad rozumom. Marián Mitaš našiel šťastie u Katky, ktorú stretol ako chlapec v pionierskom tábore

„Mám užasnú ženu. Keď vidí, že na mňa dolieha ten kolotoč všedných povinností, zbalí našu dcéru a ide k svojej mame. Povie mi, vyžúruj sa, ale príď po nás, až keď budeš úplne v poriadku.“ Takto pekne rozpráva o svojej manželke Katke herec Marián Mitaš, ktorý v nedeľu 24. septembra oslavoval 43. narodeniny. Hoci kedysi šesť rokov randil so svojou hereckou kolegyňou Zuzanou Kanócz, napokon našiel šťastie u dievčaťa, ktoré stretol ako pätnásťročný v pionierskom tábore.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=391252399657875&set=pb.100063193542039.-2207520000.&type=3

Rodák z Považia

Marián Mitaš sa narodil 24. septembra 1980 v Považskej Bystrici do rodiny, ktorá veľmi divadlu ani umeniu neholdovala. Jedine Mariánova stará mama pôsobila v ochotníckom divadle. Mama študovala kybernetiku a otec zase dopravnú vysokú školu.

„Navštevoval som síce základnú umeleckú školu, hral som na akordeóne, ale, bohužiaľ, flákal som to. Vzdal som to po štyroch rokoch. Mám veľmi rád hudbu, takže dnes to veľmi ľutujem,“ spomínal herec na detstvo v rozhovore pre denník Korzár.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MarianMitasOfficial/photos/pb.100063193542039.-2207520000./151782871836587/?type=3

Po skončení gymnázia odišiel v roku 1999 študovať do Bratislavy na Vysokú školu múzických umení do ročníka pod vedením profesora Hubu a profesorky Vášáryovej. Z herectva ho Huba vyhodil v prvom ročníku, aj preto neskôr prestúpil na katedru bábkohereckej tvorby.

Svoju prácu miluje

Charizmatického herca, ktorý pôsobí ako drsný a nedostupný muž, zvyknú režiséri často obsadzovať do postáv skôr negatívneho charakteru. Diváci si tak Mariána môžu pamätať v úlohe napríklad mafiánskeho neurochirurga v seriáli Búrlivé víno či ako nedôverčivého policajta v Meste tieňov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MarianMitasOfficial/photos/pb.100063193542039.-2207520000./151768335171374/?type=3

„Herecká práca ma neskutočne baví. Bolo obdobie, keď som dostával ponuky do filmov. Tie potom ustali, pol roka som čakal, nič sa nedialo. Prišli však ponuky do seriálov, práca mi veľmi chýbala, bral som to ako príležitosť. Samozrejme, uprednostnil by som filmy, je to väčšia výzva. Ale na druhej strane hereckých príležitostí na Slovensku je tak málo. Seriál je však dobrá škola,“ vysvetlil na margo hereckej práce.

Láska zo seriálu

Ako sa vraví, vrana k vrane sadá, preto zrejme nikoho ani neprekvapí, že svoju prvú vážnejšiu lásku stretol Marián práve na seriálovom pľaci.

