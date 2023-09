Utečenec sa stal bratom chorého muža, ktorý mu dal prácu. Príbeh ich priateľstva tromfne aj Nedotknuteľných

Obaja vlastnili mäsiarstva, no každý na inej strane sveta. Majed Arar žil vo vojnou zmietanej Sýrii a Joseba Gerrikaetxebarría v Španielsku a ani jeden z nich by nikdy nepovedal, že si raz navzájom zmenia životy. Pamätáte sa na film Nedotknuteľní? Jeden bol bohatým aristokratom pripútaným k vozíku a druhý chudobným zlodejom, no dokopy vytvorili dokonalú zhodu. Podobne by mohol byť natočený aj príbeh Majeda a Joseba, priateľov, ktorých rozdelila až smrť.

Vyhnala ich vojna

Majed Arar zabehal 10 kilometrov denne a spravoval mäsiarstvo v Sýrii, keď sa spoznal so svojou manželkou Khatounou. Vzali sa, stali sa rodičmi piatich detí, no extrémizmus a vojna ich prinútila odísť z ich rodnej krajiny do Jordánska a neskôr až do ďalekého Španielska. V cudzej krajine, bez znalosti jazyka začínali v roku 2019 úplne od nuly. Na sýrskeho utečenca sa usmialo šťastie hneď v deň, keď ich v španielskom Bilbae privítal Vincent Villate z Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov.

„Objali sme sa a hneď sme videli, že sú krásna rodina,“ priznal pre El Mundo Vincent, ktorý za svoju kariéru bojoval za ľudí bez domova, drogovo závislých, obete násilia aj migrantov. Teraz mal na starosti sýrsku rodinu, pre ktorú sa snažil ako aj pre iné utečenecké rodiny v Španielsku vytvoriť druhý domov. Otec rodiny, Majed Arar sa začal učiť za kuchára, no prišla pandémia, pre ktorú si nedokázal nájsť prácu.

Vincent v tom čase náhodou narazil na svojho dávno priateľa Josebu, ktorý rovnako ako Majed vlastnil mäsiarstvo. Vincent si bol istý, že šikovný človek ako Majed, ktorý mal svoje vlastné mäsiarstvo v Sýrii, sa uchytí aj u Joseba.

Utečenec, ktorý zachránil mäsiarstvo

Španielského majiteľa lahôdok nevystrašilo, že by mal zamestnať utečenca zo Sýrie a Majeda zase nevystrašilo, že jeho šéf je pripútaný k vozíku pre závažné ochorenie. V ten deň sa začal písať príbeh ich priateľstva.

