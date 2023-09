Tak sa tešil, že sa zabudol rozlúčiť s mamou. 4-ročný Jirko so svalovou atrofiou má za sebou veľký deň

Odmalička bojuje so spinálnou svalovou atrofiou, má za sebou náročnú liečbu, aplikáciu najdrahšieho lieku na svete, ale aj množstvo rehabilitácií. Ako sa však zdá, ten najdôležitejší deň štvorročného Jiříka z Plzne prišiel až s nástupom do škôlky. Ako prezradila hrdá mamička pre portál Blesk, Jiřík sa tešil tak veľmi, až sa s ňou pri vstupe zabudol rozlúčiť.

„Hurá do škôlky,“ napísali rodičia na sociálnej sieti k fotografii z veľkého dňa. Jiřík sa tohto momentu nemohol dočkať tak veľmi, až od šťastia zabudol aj na svoju maminku. „R ovno sa ponáhľal dovnútra. Snáď mu také nadšenie vydrží po celý rok,“ vtipkuje Jiříkova mama s tým, že hoci v rodine panovali obavy, do kolektívu zapadol a rýchlo si našiel nových kamarátov.

„Deti naň boli ohľaduplné, dávali pozor, aby do neho nestrčili, a dobre prijali aj to, že na prechádzky so sebou musí mať Jiřík kočík alebo vozíček,“ vysvetľuje mamička s tým, že Jiříkovú inakosť nepodcenili a do škôlky mu pribalili aj dôležité hračky - Barbie a Kena na vozíčku či špeciálnu detskú knižku o jeho chorobe. Práve vďaka nej mohol detičkám vysvetliť, čo jeho diagnóza obnáša.

Chlapček, ktorého život sa doteraz točil len okolo lekárov a rehabilitácií tak konečne zažíva aj bežné detské radosti. „ Týmto však s cvičením samozrejme nekončíme, len ich časovo budeme musieť prispôsobiť novému škôlkarskému režimu,“ uzatvára mamička.