Existuje recept na dlhý a zdravý život? Herečka Zuzana Vačková našla odpoveď na zvláštnom mieste

„Máme dva životy a ten druhý sa začína, keď si uvedomíme, že máme iba jeden.“ Slová dávneho mysliteľa nestratili na váhe ani v tomto rýchlom a nanajvýš vyspelom 21. storočí. Podobnú životnú skúsenosť zažila aj pani Katka Bohdalová, ktorá našla celkom nový pohľad na život, a najmä na jeho hodnotu a to práve vtedy, keď ho začala strácať.

Na svojej ceste sa dostala k ozdravnému učeniu z východu, ktoré jej pripomenulo hodnoty dávno zabudnuté a stratené v minulosti našich predkov. Všetko, čo sa naučila, sa rozhodla priniesť aj domov na Slovensko, kde vybudovala Raj zdravia, ktorý stojí na základných princípoch ajurvédy. K tomuto špeciálnemu miestu v Bratislave si neskôr našli cestu mnohí ukonaní pacienti, medzi ktorými bola aj herečka Zuzana Vačková, ktorá sa na svojom YouTube kanáli podelila o skúsenosti a vzácne rady, ktoré tu našla. V rozhovore s pani Katkou prezrádzajú, aký je rozdiel medzi životom a prežívaním.

Foto: Instagram/ RAJ zdravia

Veda o živote

„Všeličo sa učíme v škole a človek študuje do nemoty, ale ajurvéda je veda o živote. A to je niečo, čo chýba, je to akoby prítomnosť starej mamy,“ vysvetľuje pani Katka Bohdalová. Ľudia sa odjakživa báli toho, čo nepoznali. Aj východné praktiky, či rôzne exoticky znejúce vedy, sa preto často stretajú so skepticizmom. Už pri joge nejeden tradične orientovaný Slovák prižmúri zrak a spozornie. A hoci je to prirodzená reakcia, zavrhnutie všetkého neznámeho by pre ľudstvo nebolo moc prospešné. S takým prístupom by sme pravdepodobne ešte prežúvali surové mäso, ukrývajúc sa pred zlým, škaredým ohňom.

Odborníčka Katka Bohdalová však vysvetľuje, ako je ajurvéda úzko spätá práve s našou vlastnou, národnou kultúrou, a preto sa niet čoho obávať. Na prvý pohľad môžeme vidieť iba rôzne masáže či rituály, no v skutočnosti za tým ukrýva niečo celkom iné.

