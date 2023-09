Hrdinku uneseného letu oslavujú aj po rokoch. Obetovala sa a z pazúrov teroristov vytrhla desiatky pasažierov

Bol september 1986 a na letisku v pakistanskom Karáčí pristálo lietadlo letu Pan Am 73. Krátko po tom sa k nemu priblížila dodávka s húkajúcimi sirénami. Vystúpili z nej dvaja muži v uniformách Pakistanských bezpečnostných síl letiska a k nim sa pridali ďalší dvaja oblečení v tradičnom pakistanskom odeve. So sebou niesli kufrík plný bômb, uvádza India Today.

Mladá letuška Neerja Bhanotová rýchlo zistila, že je zle - teroristi chcú uniesť jej lietadlo. V tom čase sa nachádzala mimo ich dohľadu a tajne o dianí informovala pilotov. Tí použili tajný únikový východ v kokpite a z lietadla unikli. Vďaka jej pohotovosti zostalo lietadlo nehybné a nepoužiteľné.

Let Pan Am 73

Let Pan Am 73 pôvodne letel z Bombaja do New Yorku so zastávkami naplánovanými v Karáči a vo Franfurkte. Na palube mal 360 pasažierov a ďalších 19 zamestnancov zo 14 krajín. Aj vďaka hrdinskej letuške Neerji zomrelo iba 21 ľudí, hoci obetí z radov bezbranných cestujúcich mohlo byť omnoho viac.