Sophia Loren bola 50 rokov verná jednému mužovi. Vatikán však ich vzťah považoval za hriešny a ilegálny

Jej tmavé oči, zmyselný pohľad, dlhé nohy a jedinečné vystupovanie pobláznili mužov z celého sveta. Slávna talianska herečka Sophia Loren, ktorá v stredu 20. septembra oslavuje 89. narodeniny, mala ale celý život oči len pre jedného muža, a to aj napriek tomu, že bol o 22 rokov starší ich vzťah samotný Vatikán vyhlásil za ilegálny. Prečítajte si skutočný príbeh božskej Sophie Loren a jej osudovej lásky, o ktorú musela poriadne zabojovať.

Netrápila ju smrť Mussoliniho, ale hlad

Presuňme sa najprv na koniec vojny, do apríla roku 1945. Na kraji cesty pri brehoch talianskeho jazera Como zastavila čierna limuzína Fiat. Z auta vyskočil muž s pištoľou a vyhnal aj ostatných cestujúcich. Medzi nimi bol aj holohlavý 61-ročný muž, ktorého slávne hypnotické oči sa teraz zakalili strachom.

Jeho milenka, krásna mladá žena, plakala a držala sa ho. Pár dostal príkaz postaviť sa k stene. Strelec povedal pár slov o smrti a spravodlivosti pre taliansky ľud, potom zdvihol zbraň. „To nemôžeš! Nemôžete zastreliť Mussoliniho,“ kričala údajne Clara Petacciová na talianskych partizánov. Strelec nepočúval, stlačil spúšť. Nič sa nestalo. Pištoľ sa zasekla. Muž si rýchlo zobral ďalšiu zbraň.

Benito Mussolini bol tyran, ktorý bol po porážke jeho fašistického režimu prichytený pri pokuse o útek z Talianska. Odhodil si kabát a postavil sa priamo k partizánovi. „Streľ ma do hrude,“ prikázal. Tentoraz sa zbraň nezasekla. Prvá guľka zasiahla jeho milenku. Druhá Mussoliniho. Správa o jeho smrti sa šírili veľmi rýchlo. Winston Churchill sa v Británii radoval, Hitler správu nekomentoval. V Taliansku, v prístave Pozzuoli neďaleko Neapola, sa túto správu dozvedelo aj 10-ročné dievča menom Sophia Villani. Viac ako smrť diktátora ju zamestnávalo hľadanie jedla, časy boli totiž veľmi ťažké.

Snívala o živote na plátne

Sofia Villani Scicolone, ktorú svet spoznal ako Sophiu Loren, sa narodila ako nemanželské dieťa slobodnej matke, ktorá nemala nič a na krku dve dcéry. Ak ste vtedy boli slobodnou matkou, v katolíckom Taliansku to nebol len škandál, ale hriech. Desaťročná Sophia nevedela, čo je to šťastné detstvo, spolu s mamou a sestrou sledovali z balkóna ich špinavého bytu, ako nemeckí vojaci bijú a strieľajú ľudí na uliciach pod nimi, zhromažďujú Židov a hádžu ich do nákladiakov. „Moje mladé oči videli jedno otrasné, príšerné predstavenie za druhým,“ spomínala si neskôr.

Vojna jej nezanechala len stopy na duši, ale aj na tele. Pri nálete ju kus šrapnelu zasiahol do brady a zanechal po sebe obrovskú jazvu. Kvôli zraneniu jedla ešte menej ako dovtedy. Dostala prezývku „smrtka“. Nikto vtedy ani len netušil, že z malého chudobného dievčatka sa stane veľká filmová hviezda.

