V rovnaký deň sa narodili, v rovnaký deň vyhrali na olympiáde. Manželov Zátopkovcov spojila osudová náhoda

Najskôr dal kyticu pre víťaza on jej, no o pár minút si to vymenili. V tú chvíľu Dana Irglová a Emil Zátopek zistili, že sa narodili v rovnaký deň - 19. septembra. „Považovali sme to všetko za takú osudovú náhodu,“ prezradila oštepárka. Emil Zátopek bol s Danou Zátopkovou ženatý krásnych 52 rokov a keď odišiel, ona zistila, že bol všetkým, čo v živote mala.

Nečakaná kapitánka družstva

Dana Ingrová sa narodila 19. septembra 1922 len šesťdesiat kilometrov od miesta, kde sa práve narodil Emil Zátopek, jej budúci manžel. „Pýtal sa ma, ktorý deň som sa narodila. Devätnásteho. Aj ja, vravel. A ktorý mesiac? V septembri. Aj ja, potešil sa. A v ktorom roku? 1922. Ja tiež, prikývol. Myslela som si, že žartuje ako vždy, bola to príliš veľká náhoda,“ spomínala pre Pravdu na deň, keď zistili, že majú rovnaký dátum narodenia.

Náhodou tiež bolo, že obaja od detstva milovali šport. „Od začiatku som cítila k športu veľkú lásku, a to nehovorím len formálne, ale skutočne som rada behala, skákala a bláznila sa,“ uviedla pre Pamäť národa. Keď Nemci v roku 1939 zatvorili jej gymnázium aj telovýchovnú jednotu Sokol, odrazu nemala kde športovať. V jedno poobedie však prechádzala okolo ihriska, kde práve zakladali hádzanárske družstvo. „Nezízaj na nás a skús, či trafíš do bránky,“ kričal na Danu tréner hádzanárok. „Zliezla som z bicykla a dala som gól. A od tej doby som bola kapitánkou toho družstva,“ prezradila Zátopková, ktorá hrala hádzanú takmer osem rokov.

Náhoda za náhodou

K hádzaniu oštepom sa tak isto dostala úplnou náhodou, keď študovala v Brne telesnú výchovu a angličtinu. Na izbe bola ubytovaná s ďalšou výbornou oštepárkou Soňou Burianovou, ktorá ju presvedčila, aby sa zapísala na skúšky z hodu oštepom. Keby sa totiž zapísali dve, mohlo by sa v hode oštepom konečne súťažiť. „Mne to vôbec nešlo a ani ma to nijako neokúzlilo, ale prehovorila ma. Stále som hovorila, že to vôbec neviem, veď som oštep držala v ruke len druhýkrát. Možno práve to, že som sa tak podceňovala, tak som sa do toho oprela a súťaž som vyhrala,“ priznala. O mesiac na to už vyhrala majstrovstvá republiky, kde jej chýbal iba jeden meter, aby prekonala československý rekord.

Už v roku 1947 však rekord prekonala, keď na súťaži v Zlíne hodila oštepom do diaľky 38 metrov a vytvorila svoj prvý zo sedemnástich rekordov. Práve v ten deň sa stretla aj s Emilom Zátopkom, ktorý jej predal kyticu pre víťazku. Takú istú kyticu dala o pár minút Dana Emilovi, keď zabehol československý rekord v behu na tri kilometre. V tú chvíľu tiež zistili, že sa narodili v rovnaký deň. „Považovali sme to všetko za takú osudovú náhodu,“ prezradila.

