FOTO: Jedna kocka sem nepatrí, prezradí ju zlý počet bodiek. Podvod odhalia iba tí najpozornejší

Nasledujúci hlavolam zamotal mnoho hláv a zadanie je pritom jednoduché. Nájdete medzi kockami jednu chybnú so siedmimi bodkami? Hádanku vytvorila spoločnosť, ktorá tvorí online hazardné hry a chcela ňou poukázať na to, že kocka so siedmimi bodkami je bežnou metódou podvádzania v mnohých hrách. Hovorca Greg Tatton-Brown pre Metro priznal, že podvod je starý ako samotné hranie s kockami.

Poriadne sa zapozerajte. Nájdete medzi kockami tú chybnú so siedmimi bodkami?

Foto: Casumo

Odpoveď si overte na druhej strane: