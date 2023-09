Aj ja mám chvíľky, keď sa potrebujem vyplakať, hovorí Miro Jaroš. Najväčšiu silu mu dáva statočná mama

„Sme silní - celá rodina! Držíme spolu a mame sme oporou,“ prezradil Miro Jaroš, ktorý otvorene hovorí o tom, ako sa celá rodina zomkla, kým ich mama Štefánia bojuje so zákernou rakovinou. Spevák teraz pre Šarm priznal, čo mu pomáha v ťažkých chvíľach, keď vie, že choroba je neliečiteľná.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mirojarosmusic/posts/pfbid0fysWS7jJQ3Q83AiCcpLY1xsmZa8bf5pvuxYSPczy2YxegHaaLNpVSa41dQANkQh6l?ref=embed_post

Mama, najväčšia motivácia

„Snažím sa s ňou zažívať chvíľky zamerané na to pozitívne. Keďže nevieme, ako sa bude ďalej jej zdravotný stav vyvíjať, o to je to pre mňa dôležitejšie,“ priznal Miro Jaroš. Jeho mama Štefánia je podľa jeho slov natoľko chorá, že sa rakovina nedá operovať a spoliehajú sa iba na liečbu imunoterapiou, ktorá ju nedokáže vyliečiť, ale vie predĺžiť život.

„Takže sme v nastavení, že dúfame, že tu bude čo najdlhšie s nami. Tiež to takto prijala a je pre nás všetkých motiváciou,“ zveril sa pre Šarm spevák, ktorý priznal, že aj napriek rodinnej súdržnosti, nedokáže byť vždy silný a potrebuje dať emóciám voľný priechod. „Aj ja mám chvíľky, keď sa potrebujem vyplakať,“ povedal otvorene.

Pomoc odborníka

Pri zvládaní náročnej situácie mu pomáha aj psychológ, ku ktorému podľa jeho slov chodil ešte predtým, než u jeho mamy prepukla choroba.„Za posledné roky som na sebe popracoval, začal som chodiť na terapiu aj na osobnostný rozvoj k doktorovi Krausemu. Dokonca som sa zapísal do školy, kam chodím raz za mesiac, a učím sa zvládať rôzne životné situácie,“ prezradil pre Šarm Miro Jaroš, ktorý sa snaží pracovať nielen s pocitom smútku, ale aj hnevu. Stále sú podľa neho veci, pri ktorých si povie, že ich mohol zvládnuť lepšie.

V ťažkých chvíľach si vždy spomenie na svoju mamičku, ktorá stále hovorí, že sa treba zamerať na dobré veci a vidieť v situáciách aj ľuďoch dobro. „Chcem byť ako ona. A prajem si, aby som sa od nej mohol ešte veľa toho naučiť,“ odkázal na sociálnych sieťach Miro Jaroš.