FOTO: Ružena s Ladislavom si na Luníku IX sami stavajú domček. Teraz sa blížia k splneniu dlhoročného sna

Sú blízko splnenia sna. Ružena a Ladislav, ktorí si roky šetrili, aby si mohli postaviť vlastný domček na košickom Luníku IX, pokračujú v tvrdej práci. Svojpomocná výstavba prvého rodinného domu totiž napreduje. Aktuálne sa realizujú práce v interiéri a v najbližších dňoch sa majú pustiť do fasády a zateplenia.

Malé meškanie

Čo sa týka vzorového domu s komunitným centrom, jeho plnú prevádzku plánujú spustiť do niekoľkých týždňov. Potvrdila to riaditeľka organizácie ETP Slovensko Veronika Poklembová s dodatkom, že meškanie prác spôsobila najmä pandemická a geopolitická situácia. Vzorový komunitný dom a rodinný dom mali byť hotové v tomto roku. Stavebné povolenie pre vzorový dom získali v septembri 2021 a pre dom pre prvú rodinu o rok na to.

„Vybavili sme stavebné povolenie v dobe pandémie, potom prišiel nedostatok stavebných materiálov a takisto nárast cien. Podarilo sa nám obidve stavby postaviť, ale nestihli sme ich skolaudovať,“ povedala. V súvislosti s posunom termínu bol preto uzavretý dodatok k nájomnej zmluve mestských pozemkov.

Ako to funguje?

O možnosti zapojiť sa do projektu sa už informovali viacerí záujemcovia. Splniť musia viacero podmienok, a to napríklad rok si sporiť, nemôžu mať dlhy a deti musia pravidelne chodiť do školy. Následne môžu získať mikropôžičku, ktorú budú splácať. Na výstavbe svojho domu sa budú podieľať s pomocou stavebného učiteľa.

