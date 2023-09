VIDEO: Podobnosť hlasov vyrazila dych aj Slávikovi. Krstný syn Karola Duchoňa v talente všetkých prekvapil

V tejto pesničke sa toho dá veľa pokaziť, no vy ste to neurobili a za to vám ďakujem, povedal Jaro Slávik.

„Priniesol som zlatú pesničku. Zapôsobiť by som chcel skladbou Mám ťa rád od Karola Duchoňa, pretože to je môj krstný otec,“ povedal v šou Česko Slovensko má talent Adrian Fahn, ktorý porotcov prekvapil svojimi rodinnými väzbami. Predtým, ako vyplnil prihlášku do súťaže, si povedal dve veci – uctí si pamiatku svojho krstného otca a nesklame ho. Speváckym výkonom Karola Duchoňa rozhodne nesklamal a za svoj výkon si od poroty vyslúžil iba chválu.

Bol to práve Karol Duchoň, ktorý Adrianovi najviac veril a ako prezradil, k dobrému výkonu ho vždy ženú slová krstného otca, ktorý podľa neho to, čo spieval, aj žil.

„Keď som mal tri roky, posadil ma na televízor a povedal mi, že v tejto debne budem raz spievať. Tak, krstný otec, teraz som v tej bedni. Ďakujem,“ povedal Adrian, ktorý pred porotou zaspieval legendárnu skladbu Mám ťa rád. Porotcom podobnosť jeho hlasu s Karolom Duchoňom vyrazila dych.

„Ja by som si priala, aby ste vy teraz boli v jeho role a prevzali umenie Karola Duchoňa,“ povedala Marta Jandová, ktorej dal za pravdu aj porotcovský kat Jaro Slávik. „V tejto pesničke sa toho dá veľa pokaziť, no vy ste to neurobili a za to vám ďakujem,“ povedal porotca Duchoňovmu krstňaťu. Adrian si vyslúžil štyrikrát áno a postúpil do ďalšieho kola.

