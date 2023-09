Otec ho opustil, zdedil po ňom iba meno. Peťo Modrovský za úspech vďačí mame, ktorá pracovala 18 hodín denne

Mama robila na železničnej stanici, otec robil sprievodcu. „Odišiel od nej, keď som sa narodil, nestihli sa ani zobrať. Dostal som po ňom iba meno,“ priznal pre Život tanečník Peter Modrovský, ktorý priznal, že to, že nemal otca mu v mnohých situáciách pomohlo. Otca mu nahradila babička, ktorá ho vychovávala, pretože jeho mamina Danka musela zarábať. Tým, že bola na chlapca sama to nemala vôbec jednoduché, no práve jej vďačí za to, že uspel.

Pracovala 18 hodín denne

„Robila na železnici denné, nočné, ešte chodila pomáhať do kuchyne, upratovať. Takže dá sa povedať, že mala pracovný čas pomaly 18 hodín,“ povedal pre Nový čas rodák z Petržalky, ktorému statočná mama obetovala celý život.

„Mamina potom už nikdy nemala priateľa. Aby nás uživila, musela chodiť do práce, robila aj nočné a tak ma vychovávala viac babka, ktorá bola oveľa prísnejšia, taká tá stará škola vo výchove, tvrdšia ruka,“ spomínal pre web Petržalky. A hoci mama na výchovu syna nemala veľa času, bola to práve ona, ktorá v ňom zbadala tanečný talent.

Foto: TASR

Bez tanca by dopadol zle

Videla, že si Peter doma púšťa platne Michaela Jacksona a v bielych ponožkách tancoval na koberci. Keď jedného dňa niečo vybavovala na úrade a uvidela tam oznam o tanečnej škole Jagermajster, ihneď syna prihlásila.

„Dá sa povedať, že tak trochu proti mojej vôli. Dnes som jej však za to nesmierne vďačný,“ priznával sympatický tanečník, ktorý povedal, že vďaka tanečnej disciplíne aj ťažšej životnej situácii sa stal omnoho vyspelejším ako jeho rovesníci.

