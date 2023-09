Televízne noviny moderujú, aj keď sú pohádaní. Švajdovci po 23 rokoch vzťahu prezradili recept na šťastie

Do Markízy najskôr vôbec nechcela ísť, viackrát ich ponuku odmietla, no nakoniec ju prehovorili. Zlatica Švajdová Puškárová rada hovorí, že okrem rôznych zážitkov a množstva diváckych aj odborných ocenení v televízii nakoniec získala aj manžela, ktorý jej zmenil život. „Vždy spomína, že keď som vstúpila do newsroomu, spýtal sa Ľuba Lintnera, aké chlapčisko to prijali,“ spomínala so smiechom pre Nový Čas obľúbená moderátorka, ktorá teraz s Patrikom Švajdom prezradila recept na šťastný vzťah. Ten ich trvá už 23 rokov.

Vysielajú aj pohádaní

Sú spolu od roku 2000 a mnohí ich obdivujú najmä preto, že nie sú len partnermi a rodičmi, ale aj kolegami, ktorí sa denne stretávajú v práci. Dvojica už v minulosti priznala, že ani ich manželstvo nie je dokonalé, sú len obyčajnými ľuďmi a keď musia po hádke spolu moderovať večerné Televízne noviny, diváci si to môžu všimnúť vďaka drobným detailom.

„My máme taký rituál, že keď sme pohádaní alebo keď máme tichú domácnosť, tak na začiatku Televíznych novín sa na seba nepozeráme. A ani na konci. Robíme niečo s papiermi alebo tak,“ priznal v rádiu Jemné Patrik Švajda. Diváci tak podľa neho môžu presne vedieť, kedy sú na seba manželia urazení a nebavia sa spolu. „To je taká predtucha toho, že sa niečo stalo,“ smial sa. Jeho slová teraz potvrdil aj Zlatica.

„Keď sme v správach pohádaní, dá sa to odpozorovať tak, že sa na Patrika na úvod vôbec nepozriem,“ prezradila pre Život moderátorka, ktorá zároveň podotkla, že takýchto situácii nie je veľa, pretože sa snažia byť profesionálmi, ktorí neťahajú súkromie do práce.

Prečo nenosia obrúčky

„Ale ja už počas dňa viem, ako sa bude vo vysielaní tváriť. Zlatku už mám po tých 23 rokoch prečítanú od a po z,“ podotkol Patrik v ich spoločnom rozhovore, v ktorom prezradili aj recept na dlhý a spokojný vzťah.

