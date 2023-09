Máte ešte stále v peňaženke ružový vodičský preukaz? Policajti upozorňujú, že platiť bude už iba krátko

Ružové vodičské preukazy vydávané od vzniku SR do apríla 2004 si treba vymeniť do konca roka. Ich platnosť sa končí 31. decembra 2023. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

Starý vodičský preukaz Foto: minv.sk

Treba ho vrátiť

"Podať žiadosť o výmenu vodičského preukazu je možné osobne počas stránkových hodín na ktoromkoľvek oddelení dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru," pripomenula polícia.

Správny poplatok za vydanie dokladu do 30 dní je 6,50 eura. Za urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní zaplatí občan 26 eur. Starý vodičský preukaz treba po vydaní nového odovzdať polícii.

Neplatný vodičský a priestupok

V marci polícia evidovala ešte vyše 319-tisíc vydaných ružových vodičských preukazov. Jazdou s neplatným vodičským preukazom sa vodič dopúšťa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Vodičské preukazy vydávané do konca januára 2009 a do 18. januára 2013 platia do konca roka 2032. Platnosť ďalších typov vodičských preukazov vydaných v SR po 19. januári 2013 je uvedená na doklade. Vzory dokladov si možno pozrieť na webe Ministerstva vnútra SR.