Stále mi to príde ako sen, vyznáva sa známa moderátorka. Diváci si tehotenské bruško nevšimli dlhé mesiace

„Asi je na čase sa o to naše šťastie podeliť," napísala na sociálnu sieť obľúbená tvár televízie JOJ Alena Stračiaková a fanúšikov prekvapila fotkami s tehotenským bruškom, na ktorých pózuje aj so svojím manželom Matúšom. Krásnu správu sa pritom dvojici podarilo tajiť dlhých sedem mesiacov a to aj napriek tomu, že sa pravidelne objavovala na televíznych obrazovkách.

„Ľúbim ťa a teším sa na všetko nové, čo teraz príde. Budeme rodičia a ja budem mamou. Stále mi to príde ako sen. Už sa Ťa nevieme dočkať a tešíme sa na život s Tebou, bábätko naše," vyznala sa moderátorka Ranných novín TV JOJ a moderátorka spravodajskej relácie JOJ 24 smerom k svojmu najväčšiemu pokladu.

„Veľmi sa už s manželom na toho maličkého človiečika tešíme. Tento rok je pre nás naozaj krásny. Som vďačná za ten malý zázrak aj za to, že sa cítim naozaj dobre a tehotenstvo si môžem naplno užívať bez obmedzení," dodala budúca mamička v rozhovore s kolegami z TV JOJ.