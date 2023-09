Koho zaujíma fyzika, keď ste hladní? Učiteľ nakupuje za vlastné peniaze jedlo deťom, ktoré ho doma nemajú

Nie vždy má na to peniaze, no neplánuje prestať.

Má 50 rokov, vyučuje na škole, no nie je obyčajným pedagógom. Svojim žiakom pomáha aj mimo tried. Napriek tomu, že škola v americkom Utahu, kde Yevgeny Pevzner pôsobí, dostáva financie na nákup potravín pre deti, ktoré sú zo znevýhodnených rodín, nie vždy to stačí. Učiteľ sa rozhodol, že nikto z jeho študentov nebude trpieť hladom.

Foto: Reprofoto Fox 13

Nevedia sa sústrediť

Yevgeny pre svojich žiakov nakupuje jedlo z vlastných prostriedkov. Ako informovala televízia Fox 13, nie každý z nich má totiž prístup k pravidelnej strave a financie od štátu škole zvyčajne nestačia na to, aby pomohli každému dieťaťu, ktoré to potrebuje.

Koho zaujíma fyzika alebo matematika, ak vám mozog neustále pripomína, že ste hladný? Aj to bola jedna z otázok, ktoré ho k nakupovaniu jedla priviedli. Počas vyučovania sa hladní žiaci podľa neho nemôžu koncentrovať na preberané učivo. „Sám sa neviem sústrediť keď som hladný. Pre dieťa, ktoré vôbec nevie, kedy bude najbližšie jesť, je to určite oveľa horšie,“ myslí si pedagóg.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10159209506429007&set=a.433392804006

Jedlo nie je samozrejmosť

Jeho rodičia emigrovali z Bieloruska a veľmi dobre vie, aké je to nemať nič a ako dospieval, začal pomáhať ostatným v núdzi. Tri roky vyučoval aj deti v Afrike, kde na jedlo pre chudobných minul takmer všetky svoje peniaze. „ Tam prišla inšpirácia, vedel som, že tí ľudia prechodia dlhé kilometre a niektorí z nich by pritom nič nezjedli, “ spomína si.

Foto: Reprofoto Fox 13

Podobne ako tam, aj na základnej škole v Amerike sa nájdu deti, ktoré bojujú s potravinovou neistotou. To, že dostanú raňajky a obed podľa neho neznamená, že majú istú aj večeru. Škola sa preto snaží mať svoje brány otvorené aj počas víkendu a nakŕmiť každého, kto si to doma nemôže dovoliť.

Aj keď Yevgeny priznal, že vždy nemá dostatok peňazí na to, aby zabezpečil čerstvé potraviny pre svojich žiakov, chce v tom pokračovať tak dlho, ako len bude môcť.