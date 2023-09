Radosť našli aj v single živote. Tieto známe ženy dokazujú, že aj bez muža môže byť život blažený

„Neboj sa, niekoho si určite nájdeš.“ To je veta, ktorú počúvajú mnohé slobodné ženy, ktoré nemajú partnera. Do vzťahov ich často tlačia očakávania iných či predstavy, ktoré sú zakorenené v kultúre a histórii. „Ženatých ľudí často považujeme za šťastnejších a zdravších, kým single ľudí si stereotypne predstavujeme ako izolovaných, samoľúbych a nešťastných,“ vraví psychologička Bella DePaulová. Spolu s ďalšími odborníkmi opakuje, že aj single stav môže byť plnohodnotný a naplnený, či už na krátky čas, alebo aj na celý život. Pozrite sa, ktoré známe ženy si užívajú život bez záväzkov.

Zuzana Mauréry

Obľúbená slovenská herečka búra všetky stereotypy o ženách, ktoré by mali byť vydaté a mať deti. Po prvom ukončenom manželstve svoj život zasvätila práci. A hoci v minulosti pre Korzár priznala, že by prácu za rodinu rada vymenila, nenašla na to toho správneho partnera.

„Budem radšej sama ako osamelá s niekým. Možno to nie je ľahké, ale je to čisté,“ povedala v rozhovore pre Šarm otvorene. Herečka vysvetlila, že ak človek podmieňuje svoje šťastie partnerom, bude to mať ťažké.

Podľa nej nemusí byť každý definovaný cez partnera a dieťa. „U nás na Slovensku sa síce hovorí, že nemáš chlapa, nemáš pravdu, ale aj som so svojím single stavom už asi spokojná,“ odkázala.

Zuzana Tlučková

Zuzka Tlučková sa nerada vracia k starým ranám, ktoré jej spôsobil rozvod so Štefanom Skrúcaným, a už 16 rokov si užíva single život bez muža.

„Dvadsaťpäť rokov som bola vo vzťahu, teraz si žijem sama pre seba, veľmi mi to chutí, celkovo mi chutí život a dúfam, že to bude takto trvať čo najdlhšie,“ prezradila v minulosti pre Markízu herečka, ktorá s humorom hovorí, že čo chlap, to problém, pričom ona už ďalšie problémy nepotrebuje.

