Mama ôsmich detí prezradila svoj trik na upratovanie. Vďaka tejto finte sa bude váš dom lesknúť čistotou

Udržať domov v permanentnej čistote a uhladenosti dá zabrať všetkým, bez ohľadu na počet detí v domácnosti. Keď však máte osem potomkov, systém upratovania si zjednodušíte na úplne maximum. To je prípad Jordan Page, ktorá okrem starostlivosti o deti a domácnosť je populárnou aj na sociálnych sieťach práve vďaka svojím radám a zlepšovákom.

Ocenia to všetci ľudia

Tie oceňujú nielen mamičky, ale aj ľudia naprieč celým spektrom. Upratovanie je kapitolou samou o sebe, lebo bez ohľadu na to, ako často to robíte, vždy sa nájde niečo, čo by sa ešte zišlo vyčistiť.

A keď vyčistíte aj to, znova sa vytvorí špina niekde inde. Jordan pri bežnom upratovaní využíva fintu 80/20, ktorá jej pomáha celý proces zrýchliť na maximum. „Ide o princíp, v ktorom urobíte iba 20 percent z potrebných vecí, ale vo výsledku budú mať vplyv na 80 percent,“ vysvetľuje Jordan vo svojom videu.

Kedy ho využijete najviac?

V praxi si tak zo všetkých potrebných úkonov vyberiete iba tie, ktorých upratanie bude vo výsledku viditeľné najviac. Tento trik využíva najmä v prípade, ak doma očakávajú návštevu a na dôkladné čistenie nemá čas. „Viem, že v spálni mi treba utrieť prach, ale uprednostním radšej zozbieranie špinavej bielizne a ustlanie postele, to bude mať vizuálne najväčší vplyv,“ hovorí.

Pri upratovaní využíva koše na bielizeň. V nich priebežne hromadí všetky veci, ktoré patria do inej izby, a odnesie ich na jedenkrát. Popritom si zvykne zapisovať aj zoznam úloh, ktoré treba vykonať priebežne v každej miestnosti. Zoznam sa osvedčil, keďže jej deti vedia, čo je potrebné urobiť a ani nečakajú na to, aby ich k tomu vyzvala. Nuž a počas celého dňa nikdy nechodí naprázdno z izby do izby, ale vždy priebežne vracia veci na svoje miesto.