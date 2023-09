Slováci ich milovali, no zrazu skončili. Peter Marcin konečne priznal, prečo dal zbohom Uragánu a Susedom

Herca Petra Marcina a scenáristu Andyho Krausa ľudia v minulosti poznali ako nerozlučnú dvojicu. Ich zábavné relácie ako Uragán, Hurikán, ale aj seriál Susedia patrili k obľúbeným večerným programom mnohých domácností. Zo dňa na deň sa však ich cesty rozišli a skutočný dôvod zostal roky len akýmisi dohadmi. Peter Marcin pre Nový Čas po rokoch priznal pravdu.

Temné obdobie

Cesty známych humoristov sa rozišli už v roku 2008 a Kraus vtedy tvrdil, že vlastne ani nevie, prečo sa rozhádali. Údajne to zrazu už nefungovalo, vytratil sa humor, prišlo napätie a každý chcel robiť niečo iné. S odstupom času si na toto obdobie zaspomínal aj Marcin, pričom poodhalil temné obdobie svojho života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PeterMarcinOriginal/videos/304437421043114

„Skončil som so Susedmi a s Uragánom práve preto, lebo to bola čisto komická poloha. Natáčaním Susedov som vyhorel, lebo to bolo veľmi náročné, keďže sme to robili sami s Andym,“ spomína si herec, ktorý dal od projektu ruky preč predčasne, v priebehu natáčania.

Chce mať pohodu a menej stresu

„Je teda prirodzené, že človek vyhorí. Naozaj vám z toho začne šibať, preto si treba dať pauzu. A Uragán taktiež, čo sa týka účinkovania, je pre mladších, ja sa cítim najlepšie v Neskoro večer,“ priznáva Marcin. Teraz je vo veku, keď chce mať pohodu a menej stresu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801088158049909&set=pb.100044461958361.-2207520000&type=3

Aj tú mu už roky dáva tolkšou Neskoro večer, v ktorej neraz poodhalí zážitky z vlastného života. „Je to pre mňa osobne úžasný pocit, lebo začíname desiaty rok, čo je teda rekord na televíznych obrazovkách, a tak, ako je prirodzené, že aj tá najlepšia relácia stráca divákov, naša ich nielenže nestráca, ale stále pribúdajú noví,“ pochvaľuje si Marcin.

Na javisku vraj nielenže necíti stres, ale cíti sa tam ako ryba vo vode. „Milujem divákov. Kým tam prídem, to je depresia strašná, či to všetko zafunguje. Vždy si trhám vlasy, keď sa to pripravuje, ale nakoniec to, našťastie, vždy dobre dopadne,“ uzatvára.