Všetci oslavujú v ten istý deň. V tejto štvorčlennej rodine nikdy nezabudnú, kedy má kto narodeniny

Minulý rok ju začal náhodne stretávať na ulici a už z nej nevedel spustiť oči. To, že na seba začali neplánovane narážať, bral José ako znamenie a netrvalo dlho, kým Scierru pozval na prvé rande. Keď mu vtedy povedala, že oslavuje narodeniny v rovnaký deň ako on, nechcel jej uveriť.

Narodeninové prekvapenie

Myslel si, že žartuje, dokonca si od nej vypýtal občiansky preukaz a keď zistil, že sa ich dátumy narodenia naozaj zhodujú, bol si istý, že majú ostať spolu. Časom svoju lásku zhmotnili a v období, kedy ešte len očakávali príchod dvojičiek ani netušili, aké veľké prekvapenie im prinesú.

Ich neobvyklý príbeh sa začal písať už desať dní pred pôrodom. Lekár vtedy rodičom oznámil, že Scierra bude musieť rodiť skôr. S Josém tak dostali najoriginálnejší darček, aký si vedeli predstaviť. Ich dvojičky sa narodili v rovnaký deň, ako oni dvaja.

Otec José s novým členom rodiny. Foto: Instagram/clevelandclinic

Súrodenecké puto

Pol hodinu po polnoci, 18. augusta, sa tamojšou nemocnicou začali ozývať ich prvé výkriky. „ Je to ten najlepší darček k narodeninám. Naozaj mám pocit, že to bolo požehnanie od Boha, nemenil by som, “ teší sa otec. Ich deti si medzi sebou od prvých chvíľ budujú úzke puto.