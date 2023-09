Stále máme lásku na rozdávanie. Manželia vyhrali rozprávkovú sumu, ktorú použijú na ušľachtilý účel

Jej manžel prichádzal každý piatok domov s podaným tiketom v ruke. Ona však v tipovaní či stávkach nevidela zmysel a neraz si aj povzdychla, keďže nikdy žiadnu pozoruhodnú sumu nevyhrali. To sa však zmenilo na konci leta, keď sa im život obrátil na ruby.

Splnil sa im sen

Angličanka Karleen Reeceová pracuje ako učiteľka a spolu so svojim manželom Markom vychovávajú dcéru a dvoch synov. Dlhé roky snívali o tom, že svoj domov budú zdieľať aj s inými deťmi, ktoré na ten vlastný nemali šťastie. Ich túžby po pestúnskej starostlivosti však ostali na čas nesplnené, keď Karleen otehotnela. „Naše tri deti čoskoro odídu z domu a ja mám stále priveľa lásky na rozdávanie. Vždy som chcela, aby sme boli pestúnmi, ale nemali sme na to vhodné podmienky,“ vysvetlila.

Všetko sa to zmenilo až v momente, keď vyhrali v lotérii. Mark si koncom augusta po ceste z práce už tradične odskočil do stávkovej kancelárie. Podal dva tikety, na tie si spomenuli až v nedeľu ráno, keď vybehol do obchodu po mlieko. Karleen ich preto spolu s dcérou dali skontrolovať.

Neverili vlastným očiam

Prvý lístok s číslami nepriniesol nič nové, zázraky nečakali ani od toho druhého a automaticky ho vložili do stroja, ktorý im tiket oskenoval. V momente, keď sa na obrazovke rozsvietila výherná suma 100-tisíc libier (117-tisíc eur), ostali bez slov.

