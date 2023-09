Toto je osem toxických viet, ktoré svojim deťom nehovorte. Rodičia svojimi slovami vedia meniť životy

Obrovské množstvo detí je vystavené psychickému týraniu svojich rodičov a to možno aj bez toho, aby si to obe strany uvedomili. Bolestivé slová otec a mama niekedy vyslovia s dobrým úmyslom, avšak efekt môže byť nakoniec úplne opačný a na deťoch zanechá psychickú a emocionálnu ujmu. Potomkovia získajú spomienky, ktoré ich budú ťažiť celý život. Práve rodičia by pritom mali byť tí, ktorí im pomôžu vybudovať zdravú sebadôveru a vlastnú osobnosť. Týchto osem vecí by ste svojim deťom nikdy nemali hovoriť, pretože na ich život môžu mať priam toxický vplyv.

Foto: Pexels.com

8. Kritika ich vzhľadu

Nikdy svojmu dieťaťu nehovorte, že je škaredé, tučné či príliš vychudnuté. Kritizovanie jeho vzhľadu vedie k zvýšenej neistote a obavám o svoje telo. V budúcnosti môžu ľahko vyústiť k poruchám s príjmom potravy. Rodičia by mali deti viesť k tomu, ako byť zdravý a ako sa mať rád bez ohľadu na svoj zovňajšok.

7. Prečo sa takto správaš?

Neustála kritika správania sa môže v konečnom dôsledku mať úplne iný dôsledok. „Prečo sa správaš ako decko? Prečo sa správaš čudne? Prečo takto chodíš?“ Deti majú prirodzenú tendenciu veriť tomu, čo im hovoria rodičia.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Janko Ferlič

Neustále sarkastické a kritické poznámky na ich správanie ich môžu viesť k myšlienke, že s nimi nie je niečo v poriadku. Neskôr môžu nadobudnúť obavy byť samy sebou v spoločnosti iných ľudí aj v dospelosti. Stále ich bude sprevádzať strach a obava pred tým, že by sa im druhí posmievali, prípadne by si okamžite všimli ich nedostatky.

6. Sebecké želenia

Akokoľvek vás môže dieťa nazlostiť, nikdy mu neadresujte slová, v ktorých spochybnite ich existenciu: „Nikdy si sa nemal narodiť! Ľutujem, že som tvoja matka/otec! Prial by som si, aby si bol iný.“ Dieťa sa pri takýchto vetách musí cítiť na svete zbytočne, nepodstatne a vedie to k nízkemu sebavedomiu, depresiám a v niektorých prípadoch aj k sebapoškodzovaniu. Deti musia mať pocit, že sú tu, lebo sú milované a chcené.

5. Sťažovanie sa na problémy, ktoré sú kvôli nim

Článok pokračuje na ďalšej strane: