Prichádza vrchol hubárskej sezóny. Toto sú štyri miesta, kde sa hubám tento rok najlepšie darí

Hubárov to najlepšie ešte len čaká.

Leto už máme takmer za sebou, no hubári sa môžu tešiť. Doterajšiu sezónu hodnotia väčšinou pozitívne, pričom to najlepšie ich ešte len čaká. Ako tvrdí odborník pre tvnoviny.sk, už na jeseň by mal prísť hubársky boom – ale iba s jednou podmienkou.

Kde nájdete najviac húb?

Ak sa vydáte do lesa hľadať huby aj v tomto období, naprázdno by ste odísť nemali. Podľa portálu nahuby.sk sa hubám najviac darí v okolí Malých Karpát, na Kysuciach, na Orave či v okolí Košíc. „Aktuálne rastú prevažne vo vyššie položených miestach v horách,“ priblížil pre TV Noviny mykológ Vladimír Kunca s dodatkom, že nižším polohám chýba dážď. Základ vraj nie je zlý, ale zem si už pýta zrážkový impulz – vo vyšších polohách však stačia aj hmly či rosy.

Výskyt húb na Slovensku. Foto: https://www.nahuby.sk/vyskyt-hub

Doteraz na Slovensku panovalo veľmi príjemné počasie prevažne bez dažďa, čo by sa malo zmeniť. „Veľa húb si šetrí energiu práve na toto obdobie,“ vraví Kunca. Prekvapil ho častý výskyt kuriatok: „Ide o letno-jesenné huby, avšak v letných mesiacoch ich určite bolo výrazne menej.“

Ideálne obdobie

Najbližšie mesiace sú teda pre hubárov obdobím, na ktoré čakali. „September a október sú mesiace, keď rastie najviac druhov húb a keď sú plodnice po ochladeniach veľmi často bez lariev hmyzu. Niektorí vyslovene čakajú práve na túto časť roka, pretože vedia, že huby budú takmer zdravé,“ dodal mykológ.

