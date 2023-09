Pokľakol, keď cvičila na fit lopte. Pre Dominiku Kavaschovú a Daniela je niečo dôležitejšie ako svadba

„Cvičila som na fit lopte, kľakol si, pobozkal mi bruško, vyznal nám lásku a dal mi prsteň, o akom som snívala,“ opísala na svojom Instagrame Dominika Kavaschová chvíľu, ktorá jej v pamäti zostane do konca života. Z toho, že svadba s hercom Danielom Fischerom neprišla pred narodením dcérky, si veľkú hlavu nerobila. Poradie dôležitých udalostí v jej živote je podľa nej „prečudesné“, no to najhlavnejšie je, že sa stali.

Vyhodené peniaze

„Chce sa so mnou kamošiť celý život. A ja reku jasné! Ja sa rada kamoším,“ napísala svojsky k fotografii so zásnubným prsteňom. Po dvoch rokoch od zásnub ale svadbu nemali a herci majú na to jasný dôvod, s ktorým sa stotožnia mnohí snúbenci.

„Vypočutý som bol, súhlasila, sme zasnúbení, ale kedy bude svadba, to naozaj netuším,“ prezradil v rozhovore pre Šarm Daniel Fischer, ktorý vysvetlil, že v tejto životnej fáze je pre nich dôležitejšie vyriešiť situáciu s bývaním. Jeho slová potvrdila aj Dominika. Svadba podľa nej bude vtedy, keď budú aj peniaze. „Žgrlošíme na nový byt a svadba sú vyhodené peniaze pre nás momentálne,“ napísala na sociálne siete

Niečo je dôležitejšie

Aj keď ani jeden z nich netúži po pompéznej svadbe, sú si vedomí, že svadobný deň v dnešnej dobe nie je lacnou záležitosťou. „Myslím si, že prehnanú, prešpekulovanú či gýčovú predstavu o svadbe nemáme. Skôr niečo jednoduché, v kruhu našich najbližších. Rodina a priatelia. Na druhej strane obaja máme veľké rodiny a veľa priateľov, takže sa obávam, že to nakoniec nebude až taká malá svadba,“ vysvetlil pre Šarm Daniel.

Dominika Kavaschová podotkla, že sa nikam neponáhľajú, a to najdôležitejšie podľa nej je, že chcú byť spolu. „Naučili sme sa neplánovať nič veľké, lebo naozaj sme malí páni v tomto svete, ktorý nás každý deň prekvapuje,“ odkázala herečka.