Prezradila, čím Radka Brzobohatého potešiť v nebi. Hana Gregorová venovala svojej láske dojímavé slová

Keď navždy odíde milovaná osoba, trvá dlho, kým sa s tým blízki zmieria. Ak vôbec. Hoci od momentu, kedy tento svet navždy opustil herec Radoslav Brzobohatý, uplynulo dlhých jedenásť rokov, jeho životná partnerka herečka Hana Gregorová naňho nikdy nezabudla. Svojmu milovanému mužovi poslala do neba dojemný odkaz.

„Čas tak neúprosne cvála," pripomenula na sociálnej sieti Hana Gregorová, ktorá ešte ani jeden rok nezabudla pripomenúť si stratu svojej osudovej lásky. Tentokrát však fanúšikov prekvapila aj sériou fotografií z rodinného albumu.

„Dnes je to už jedenásť rokov, čo odišiel hrať, do nebeského divadla, môj drahý a úžasný muž, pravoverný Moravák, telom, dušou aj charakterom. Budem navždy vďačná osudu, že skrížil naše cesty, že som milovala a bola milovaná takým nádherným človekom," poslala Radkovi do neba krásne vyznanie.

„ Venujte mu pokojnú spomienku, dajte si ‚dvojku Vavrinčeka' a verte, že ho tam hore určite poteší. Láska moja, veľmi mi chýbaš, ale ty vieš...,“ dodala Haninka, ako ju herec s láskou prezýval.