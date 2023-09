Najlepší príklad má v rodičoch, ktorí sú spolu 39 rokov. Tomáš Bezdeda s Ivanou oslávili krásne výročie

„Budem ťa milovať navždy, ste moje všetko,“ napísal na sociálne siete Tomáš Bezdeda v deň, keď si bral za ženu Ivanu. Ich svadobný deň nebol len oslavou lásky. Krásna nevesta totiž neskrývala vyrastajúce bruško, a tak v ten deň so všetkými prežívali dvojnásobnú radosť. Bezdedovci oslávili pol roka od svadby a fotografia, ktorú na výročie zverejnili, hovorí za všetko.

Svadba nie je vzorcom na šťastie

Dvojica sa zoznámila v apríli 2022 a v posledný deň tohto roka oznámili svoje zásnuby. Mnohí považovali ich zásnuby za urýchlené gesto, Tomáš Bezdeda si bol ale svojim rozhodnutím istý, aj keď priznal, že vzťah s Ivanou prišiel do jeho života, keď to najmenej čakal. Pred dôležitým životným gestom ho nezastavil ani 14-ročný vekový rozdiel.

„Chceli sme byť manželmi. Obrad sme mali v kostole a bol dojímavý. Je to zodpovednosť, už to nie som iba ja a chceli sme, aby sa bábätko narodilo do rodiny. Nehovorím, že svadba je vzorcom na šťastie, ale keď sú dvaja zobratí, je to pekné a symbol toho, že sme v tom dvaja a teraz už aj traja. Mám dobrý príklad od rodičov, ktorí sú spolu 39 rokov. A áno, svadbu urýchlilo aj manželkino tehotenstvo. Chceli sme, aby si to užila, ešte kým nemá veľké bruško,“ prezradil pre Plusku Tomáš Bezdeda, ktorý si svadobný deň užil aj vďaka tomu, že sa v ten deň dozvedeli pohlavie bábätka.

Vyznanie po pol roku

„Bude to chlapček, meno ešte vôbec nevieme. Pohlavie sme zistili na svadbe, praskli sme balón, čo vymyslela švagriná, a vyleteli z neho modré trblietky, ktoré prezradili, že je to chlapec,“ zveril sa vtedy spevák.

Dnes si Bezdedovci užívajú rodičovský život s malým Jakubkom, no nezabúdajú ani na svoj vzťah. Pri polročnom výročí svadby si zaspomínali, že nie je nič dôležitejšie ako láska. „Pol roka, manželík môj,“ napísala Ivana Bezdedová k svadobnej fotografii, ktorá im bude navždy pripomínať ich najväčší deň.