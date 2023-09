V prípade študentky Sone preverujú dôležitú stopu. Polícia má záznamy z autobusu, verejnosť prosí o pomoc

„Nespali sme, to sa nedá. To mamy vedia,“ priznala pre tvnoviny.sk mama zmiznutej študentky Sone, po ktorej pátrali dobrovoľníci, rodina aj policajti. Dvadsaťdvaročnú študentku Vysokej školy múzických umení v pondelok ráno našli zdravotníci pred nemocnicou na Antolskej v bratislavskej Petržalke, keď išli do práce a okamžite zalarmovali políciu, ktorá v súčasnosti prípad vyšetruje ako trestný čin znásilnenia. Ako teraz policajti uviedli pre Markízu, preverujú jednu zo stôp, ktorá môže viesť k nájdeniu páchateľa. O pomoc žiadajú aj verejnosť.

Pátrajú po vodičoch

„Pátrame po vodičoch motorových vozidiel, vybavených kamerou s nahrávaním, ktorí viedli vozidlo v nedeľu (dňa 10.09.2023) v čase od 03.00 hod do 04.00 hod po Štefánikovej ulici v smere od Hlavnej železničnej stanice na Hodžovo námestie, prípadne v opačnom smere, tzn. v smere od Hodžovho námestia v smere na Hlavnú železničnú stanicu a disponujú kamerovým záznamom, touto cestou ich vyzývame, aby nám tento záznam poskytli,“ napísala na sociálne siete Polícia SR – Bratislavský kraj.

„Kontaktovať nás môžu prostredníctvom bezplatného čísla polície 158, formou súkromnej správy na FB Polícia SR Bratislavský kraj, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ odkázali strážcovia zákona. Podľa informácii televízie Markíza majú policajti v rukách kamerové záznamy z nočného spoja, ktorým Soňa cestovala domov. V autobuse sa údajne rozprávala s neznámym mladíkom, no vystúpila sama.

Rodina prosí verejnosť

Soňa cez víkend pripravovala sobotný galakoncert na počesť svetovej opernej legendy Lucie Popp v Slovenskom národnom divadle, odkiaľ odišla pred polnocou. Domov v ten večer ale nedorazila. Podľa medializovaných informácií išla na zastávku na Zochovu ulicu v Starom Meste, kde o 3.40 h nadránom nastúpila na nočný autobus domov do Petržalky. Vystúpila na zastávke Záporožská, len 150 metrov od miesta, kde bývala. Tam sa jej stopa stratila.

