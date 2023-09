Hádam už nebudem počúvať, že som všade. Boris Valábik pristúpil k rozhodnutiu, na ktoré má dobrý dôvod

Po tom, ako odložil hokejový dres, sa stal skutočne vyťaženou osobnosťou. Boris Valábik po konci hokejovej kariéry vstúpil nielen do policajného zboru, ale najmä na obrazovky televízie, čo niektorí diváci zrejme nevedeli oceniť. Niekdajšia hviezda ľadovej plochy sa preto rozhodla pre rázny krok.

Úspech sa neodpúšťa

„Musím sa priznať, že mentalita slovenských ľudí a ich zmýšľanie sú pre mňa zvláštne, lebo ja som do 32 rokov žil a vyrastal v Amerike. A tam nikto nepoukazuje na to, že veľa robíš, alebo si všade a že je ťa veľa,“ posťažoval sa Novému Času Boris Valábik, ktorému diváci začali vyčítať, že ho vidia všade. Posledné roky totiž obetoval práci hokejového komentátora, moderátora, no neodmietol ani ponuku predviesť sa na parkete tanečnej šou Let’s Dance.

„Napríklad taký Dwayne The Rock Johnson, ktorého veľa sledujem. Ten má tiež mnoho aktivít, ale nikdy som v komentároch nevidel, že by mu to niekto vyčítal. Možno aj preto som ja na tieto slová citlivejší. Žil som v inej mentalite a teraz sa s tým musím vyrovnať,“ dopĺňa bývalý hokejový reprezentant.

Dodal, že možno aj vinou neprajníkov sa rozhodol prehodnotiť svoje aktuálne pôsobenie a opustiť televízne obrazovky.

Radikálna zmena

