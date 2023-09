Kríza pediatrov je nateraz zažehnaná. Samosprávy oznámili, ako zabezpečili ambulantné pohotovosti

Samosprávne kraje už začali pediatrov po ich výpovediach z ambulantných pohotovostí v niektorých prípadoch rozpisovať do služieb. Týka sa to napríklad pohotovostí v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom či Trnavskom kraji. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli. Ak lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, môže dostať pokutu do výšky 3319 eur.

Podpora pediatrov

Aktuálne je však ambulantná pohotovostná služba (APS) personálne zabezpečená vo všetkých krajoch. Podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča situácia nie je optimistická. „Dostali sme sa do situácie krízového manažmentu. Na zajtra (stredu, pozn. redakcie) je zvolané veľké stretnutie, kde budú odborníci definovať, ako sa ďalej bude situácia vyvíjať,“ povedal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/posts/pfbid02CYtrDnNfbsJh6EsDngR8qn8XVAWfAyhFSnn2ZGruuEw4BPwjjfiN3iPiEJzPVKSvl

Deklaruje pediatrom podporu ministerstva, zmeny však podľa neho pravdepodobne budú musieť počkať na nový parlament. „Urobíme všetko pre to, aby už na prvých zasadnutiach nového parlamentu bola opäť predložená legislatíva, ktorá je nutná na schválenie,“ vyhlásil.

Krajné riešenie

Prešovský samosprávny kraj (PSK) eviduje 60 percent pediatrov vo výpovednej dobe. Daša Jeleňová z kancelárie predsedu PSK podotkla, že presné počty sa menia a k dispozícii ich majú len organizátori APS. „Výpovedná lehota zmlúv je rôzna, podľa dohodnutých podmienok. Väčšina zmlúv však bola uzatvorená s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá sa končí 30. septembra,“ dodala.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.