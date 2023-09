Čakala pusu v daždi, ktorá neprišla. Bojovníčka Lucia Szabová sa pri spomienke na prvé rande už iba smeje

Stala sa mamou, no láska k zápaseniu ju neopustila. Doteraz neporazená bojovníčka sa vracia do klietky.

Myslela som si, že sa mu asi nepáčim, smeje sa zápasníčka MMA Lucia Szabová pri spomienke na prvé rande so svojím partnerom. Našťastie, ukázalo sa, že sa mýli. S priateľom Andrejom sa totiž teší zo synčeka Draganka, ktorý im robí radosť už rok. Z bojovníčky s prezývkou Silent Killer sa stala zodpovedná mamička, ktorá sa ale teraz pripravuje na triumfálny návrat do klietky.

Veľký návrat po tehotenstve

Keď sa Lucia Szabová počas jednej noci v klietke chopila mikrofónu, nik nečakal, čo povie. V profesionálnych zápasoch doteraz neporazená bojovníčka oznámila, že čaká bábätko a dáva si preto zaslúženú pauzu. Namiesto titulového súboja proti Lucii Pudilovej pred ňou stáli iné, no príjemné povinnosti. Malý Dragan prišiel na svet pred rokom v septembri, no netrvalo dlho a Lucia Szabová znovu začala s tréningom, aby sa mohla opäť postaviť pred vypredané hľadisko.

Dlho očakávaný návrat talentovanej bojovníčky sa uskutoční už 7. októbra počas Oktagonu 47. Na bratislavskom Štadióne Ondreja Nepelu to bude poriadne vrieť, keďže okrem iného sa proti sebe postavia aj úradujúci kráľ poloťažkej váhy Karlos Vémola a dočasný šampión, slovenský obor Pavol Langer. Ako Lucia Szabová prezradila v rozhovore pre Dobré noviny, na svoj zápas sa teší a fanúšikom sľubuje, že do toho pôjde na sto percent.

Z bojovníčky ste sa stali mamičkou a teraz sa opäť vraciate klietky. Povedali by ste, že ste teraz bojovnou mamičkou?

Skôr ma to materstvo zmenilo tak, že som citlivejšia, empatickejšia. Prirodzene, aj tie hormóny pracujú tak, aby sa žena postarala o to dieťa, aby ho vedela nacítiť a utíšiť, keď plače. Takže si nemyslím, že by to teraz zo mňa urobilo nejakú agresívnu ženu. (úsmev)

A nebude tá citlivosť problémom v klietke?

Nemyslím si, že to bude problémom, lebo to viem veľmi dobre oddeliť. Aj predtým som bola v osobnom živote dosť citlivá a keď idem do klietky, viem to všetko dať bokom a prejaviť tam tú nazbieranú agresivitu. A ani na tých tréningoch nie som nejako agresívna, že by som išla „sparovať“ s babou a chcela ju nejako dobiť.

Váš synček už má rok. Akým je bábätkom? Je ľahšie zvládnuť jeho, alebo súperky v klietke?

Zvládať ho je dosť náročné, pretože je veľmi živý a keď sa mu niečo nepáči, hneď to dá najavo. Človek musí mať strašne veľa energie, aby bol v pohode a aby dal do pohody aj jeho. Stojí to veľa energie mňa aj všetkých. (smiech) Sú dobré dni, keď to ide samo, a potom sú dni a týždne, keď sa z toho cítim až vyhorená. Že už mám všetkého akoby dosť a chcem byť sama.

Lucia Szabová Hoci sa veľmi snažila, dieťaťom Vianoc sa nemôže nazvať. Lucia Szabová sa totiž narodila 23. decembra 1997. Športu v podobe džuda či basketbalu sa venovala už od detstva, napokon zakotvila pri thajskom boxe, v ktorom sa stala aj majsterkou Slovenska. Svoju impozantnú postojársku kariéru ukončila neporazená so skóre 12-0. Keď dostala pozvánku zo šou Oktagon výzva, rozhodla sa ju prijať. Pôsobivá je aj jej profesionálna kariéra v MMA, keď chuť prehry nepoznala ani raz zo štyroch zápasov. A ako vznikla jej prezývka „Silent Killer“, čiže Tichý zabijak? „Počas Výzvy ju vymyslel Ondřej Novotný (spolumajiteľ organizácie OKTAGON MMA). Po večeroch sme hrávali poker. Bola som tichá voda a potom som všetkých obrala o peniaze (smiech),“ vyjadrila sa v rozhovore bojovníčka.

Asi je teda skoro pýtať sa, či plánujete aj ďalšie dieťatko.

Zatiaľ mi úplne stačí, že máme jedno dieťa. Časom možno zmením názor, ale teraz mi to takto stačí. Myslím si, že v dnešnej dobe je finančne náročné mať jedno dieťa, nieto ešte dve a platiť im krúžky, školy a podobne.

V minulosti ste sa vyjadrili, že to tehotenstvo bolo finančne náročné...

