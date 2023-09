Manžela jej našiel Maroš Kramár. Eva Pavlíková je 37 rokov s mužom, ktorého na prvom rande rozplakala

Režisér Jožko Bednárik hovorieval, že každá správna Slovenka sa musí vydať aspoň raz za život. „A pre mňa dodal: Pavlíčka, ty si úplný prototyp, ty sa musíš vydať!“ spomínala na jeho slová herečka Eva Pavlíková, ktorá v nedeľu 17. septembra oslavuje 63. narodeniny. Dodnes sa smeje, že jej muž Igor bol prvý a jediný, kto si ju chcel zobrať za ženu.

Svoju osudovú lásku, s ktorou je 37 rokov, spoznala vďaka Marošovi Kramárovi, ktorý si na ich každé výročie povie, ako dobre jej vybral. Obľúbená herečka s manželom prekonali všetky krízy a svoju usporiadanú rodinu považuje za najväčší úspech, hoci aj ona pomyslela na rozvod. „Vydržať je oveľa ťažšie ako odísť. Ak prekonáte všetky ťažkosti, zostanete spolu v dobrom aj v zlom, nie je to dôvod na hrdosť?“ pýtala sa.

Nevychovala ju ulica

Rodená Košičanka dodnes so smiechom spomína, že bola výtvorom svadobnej noci. „Narodila som sa v Košiciach, otec tam dostal prácu. Bol ekonóm a mama novinárka. Svadbu mali 1. januára 1960. Ja som sa narodila v septembri, takže som asi dieťa svadobnej noci,“ spomínala pre Korzár Eva Pavlíková, ktorá v Košiciach prežila krásne detstvo.

Chodila na hudobnú školu, hrala na klavír, spievala v zboroch, bola baletkou aj majsterkou kraja v latinskoamerických tancoch. Rodičia podľa nej nechceli, aby ich deti vychovala ulica, preto ich viedli k rôznym záujmom. Eva ich mala hneď niekoľko, no zvíťazilo herectvo.

Noga jej schvaľoval frajerov

Na Vysokú školu múzických umení ju zobrali na prvý pokus a v ročníku skončila s takými talentmi, ako sú Miro Noga, Stano Král či Pavol Višňovský. Nerozlučná kamarátka bola práve s Nogom a Králom.

„Boli sme takí kamaráti, že sme si navzájom schvaľovali partnerov. Ak som doniesla frajera a on neprešiel ‚cenzúrou‘, nechala som ho plávať,“ prezradila v minulosti herečka, ktorá chcela ísť hrať do Košíc, no po absolventskom predstavení za ňou prišiel režisér Jozef Bednárik s jasnou otázkou, či by to neskúsila v Nitre.

Hoci mal Bednárik s hercami dosť špecifickú komunikáciu, s Evou si sadli natoľko, že sa stala jeho múzou. Obaja boli narodení v rovnaký deň a mladá herečka sa mu zapáčila aj preto, že bola pracovitá a všetko, čo robili, robili obaja naplno.

Manžela jej našiel Kramár

„Často mi vravel, že ma má rád, lebo sa mu nepchám do zadku a že pekne voniam - mal rád voňavých ľudí,“ prezradila herečka, ktorej život veľmi ovplyvnil aj ďalší divadelný kolega, Maroš Kramár. Vďaka nemu spoznala svoju osudovú lásku na mieste, kam by inak nevkročila.

